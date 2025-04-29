Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν αποτελεί πλέον εναλλακτική λύση, αλλά βασικό πυλώνα της σύγχρονης ανώτατης εκπαίδευσης διεθνώς. Σήμερα, χιλιάδες φοιτητές στην Κύπρο και την Ευρώπη αναζητούν αναγνωρισμένα online πτυχία και μεταπτυχιακά που να συνδυάζουν ευελιξία, ακαδημαϊκή ποιότητα και επαγγελματική αναγνώριση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το European University Cyprus (EUC) συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πανεπιστήμια που έχουν επενδύσει στρατηγικά στην πιστοποιημένη και θεσμικά αναγνωρισμένη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσφέροντας πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών, ισότιμα με τα δια ζώσης, σχεδιασμένα για τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Είναι αναγνωρισμένες οι εξ αποστάσεως σπουδές;

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα του European University Cyprus είναι πλήρως ισότιμα με τα δια ζώσης, ακολουθούν τα ίδια ακαδημαϊκά κριτήρια και προσφέρουν επίσημα αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών.

Δεν είναι τυχαίο ότι το EUC έχει λάβει την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση από τον διεθνή οργανισμό QS Stars University Ratings, διάκριση που αποτυπώνει την ποιότητα, την τεχνολογική υπεροχή και τη φοιτητοκεντρική φιλοσοφία του.

Ευελιξία χωρίς εκπαιδευτικούς συμβιβασμούς

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα του EUC αξιοποιούν:

την πλατφόρμα Blackboard,

σύγχρονα εργαλεία τηλεσυναντήσεων και συνεργασίας,

ψηφιακή πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη,

24ωρη online τεχνική και ακαδημαϊκή υποστήριξη.

Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα από οπουδήποτε, οργανώνουν τον χρόνο τους και συνδυάζουν σπουδές, εργασία και προσωπική ζωή με δομημένη καθοδήγηση, χωρίς να χάνουν την επαφή με καθηγητές και συμφοιτητές.

Σπουδές που προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα του EUC καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, με έμφαση:

στις ψηφιακές δεξιότητες,

στην ανάλυση δεδομένων,

στην τεχνητή νοημοσύνη,

στη διοίκηση, την υγεία, την εκπαίδευση και το δίκαιο — τομείς με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από έμπειρους και διεθνώς καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό ανανεώνεται συνεχώς ώστε να διατηρεί άμεση συνάφεια με τις επαγγελματικές εξελίξεις κάθε κλάδου.

Για ποιους είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση του EUC;

Εργαζόμενους επαγγελματίες που επιθυμούν να σπουδάσουν χωρίς να αναστείλουν την καριέρα τους

Άτομα που χρειάζονται ακαδημαϊκή αναβάθμιση για σκοπούς επαγγελματικής εξέλιξης

Άτομα που επιδιώκουν αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση (upskilling & reskilling)

Για όσους θέλουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, με ευέλικτη παρακολούθηση μαθημάτων, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο European University Cyprus δεν περιορίζεται μόνο στην ευκολία. Συνδυάζει ακαδημαϊκή ποιότητα, διεθνή αναγνώριση και ξεκάθαρη επαγγελματική κατεύθυνση, προσφέροντας σπουδές που προσαρμόζονται στον σύγχρονο τρόπο ζωής και στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στην Κύπρο, την Ευρώπη και διεθνώς.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2026. Για εγγραφές έως 12 Ιουνίου παρέχεται ειδική μείωση διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Εξ Αποστάσεως προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε μέσω email στο admit@euc.ac.cy ή τηλεφωνικώς στο 22713000.