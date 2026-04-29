Στις 6 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της VIP Cocktail Εκδήλωσης και Τελετής Έναρξης του Cyprus Diaspora Forum 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 στο κομψό Amara Hotel, ο Κύπριος σχεδιαστής Michalis Pantelidis θα παρουσιάσει την παρουσίαση μόδας με τίτλο Cypriot Silk Stories.

Η συλλογή αυτή αποτελεί έναν ποιητικό φόρο τιμής στην Κύπρο, εκφρασμένο μέσα από το μετάξι. Η παρουσίαση φέρνει μαζί χαρακτηριστικές θεματικές του έργου του—από τα τοπία εγκατάλειψης της Κύπρου, όπου επαναπροσδιορίζεται η έννοια της αξίας και της ομορφιάς, και τον υποθαλάσσιο κόσμο της Λάρνακας, μέχρι τα αρχεία του Pierides Museum, τις συνεργασίες με τη Nespresso Cyprus και το «Τουρκομαχαλάς», ένα κοινοτικό project σε συνεργασία με το Larnaka 2030—συνθέτοντας ένα σύγχρονο αφήγημα για τον τόπο. Κάθε σχέδιο αποτυπώνει ένα διαφορετικό κομμάτι της Κύπρου, επαναπροσδιορισμένο μέσα από μια σύγχρονη ματιά.

Η συλλογή παρουσιάζεται μέσα από μεταξωτά φουλάρια σε διάφορες διαστάσεις και κομψά ντραπαρισμένα καφτάνια, με μια διακριτική μεσογειακή αισθητική. Σχεδιασμένα για να μεταβαίνουν αβίαστα από το πρωί στο γραφείο σε απογευματινές στιγμές δίπλα στη θάλασσα και από κομψές καθημερινές εμφανίσεις σε πιο ιδιαίτερες βραδινές περιστάσεις, τα κομμάτια ενσωματώνουν την έννοια της ευελιξίας χωρίς να χάνουν την αίσθηση της εκλεπτυσμένης πολυτέλειας.

Βαθιά ριζωμένη στη δεξιοτεχνία και το συναίσθημα, η συλλογή Cypriot Silk Stories εκφράζει ένα σύγχρονο όραμα διαχρονικής κομψότητας—ουσιαστικής, εκλεπτυσμένης και άμεσα συνδεδεμένης με τον τόπο. Η παρουσίαση αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, όπου η παράδοση, η τέχνη και ο σύγχρονος σχεδιασμός συναντιούνται σε μια γιορτή της Κύπρου και της διασποράς της.

Η επίδειξη πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη της Tsiakiris Silk House—όπου παράγονται τα μεταξωτά φουλάρια του σχεδιαστή—καθώς και της Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λάρνακας, του Larnaka 2030, της Nespresso Cyprus και της Print Guru LTD, η οποία υποστηρίζει την εκτύπωση της εγκατάστασης της παρουσίασης.

Τη δημιουργική επιμέλεια πλαισιώνουν σημαντικοί συνεργάτες του χώρου: το μακιγιάζ επιμελείται ο Βαλεντίνο Νικολάου και η ομάδα του The Makeup Project by Valentino Nicolaou, τα μαλλιά ο Χρήστος Αρτεμίου από το Artemiou Hair Designs, ενώ το styling υπογράφει ο Ανδρόνικος Ορφανού. Τα ρούχα είναι ευγενική χορηγία του ERA Department Store.