Με ένα ευρωπαικό κονδύλι που ανέρχεται σχεδόν σε μισό εκατομμύριο ευρώ, ο Δήμος Ακάμα προχωρεί σε περιβαλλοντικά έργα για εξοικονόμηση ενέργειας στα όρια του. Μιλώντας στο philenews ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, τόνισε ότι το έργο εντάσσεται σε Eυρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο για την πράσινη ενέργεια, στα πλαίσια του οποίου ο ίδιος έλαβε πρόσφατα μέρος σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Bridisi της Ιταλίας.

Όπως δήλωσε ο κ. Λάμπρου, στα πλαίσια του έργου ο Δήμος Ακάμα με συνολικό προϋπολογισμό 456.350 ευρώ, θα ξεκινήσει άμεσα την τοποθέτηση φωτοβολταικών πλαισίων σε ειδικά σχεδιασμένα σκέπαστρα στο χώρο στάθμευσης του Δημοτικού Σταδίου Πέγειας, με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας με τη μείωση του κόστους των ετήσιων αναγκών δημόσιου φωτισμού.

Στο εν λόγω ευρωπαικό έργο, κατέληξε, μετέχουν εκτός του κυπριακού δήμου και τρεις ιταλικές πόλεις, οι Tuzi, Lezhe και Bridisi.