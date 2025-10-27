Μετά από πλήθος παραπόνων που υπήρξαν εκ νέου το τελευταίο διάστημα από πολίτες σχετικά με τις καθυστερήσεις στις εξετάσεις νέων οδηγών, βουλευτές Πάφου προχώρησαν ξανά σε διαβήματα προς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών προκειμένου να προχωρήσει στην παραχώρηση περισσότερων ημερομηνιών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Σχετικές παραστάσεις έγιναν τις προηγούμενες μέρες από τους βουλευτές του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνο Φακοντή και του ΔΗΚΟ, Χρύσανθο Σαββίδη, οι οποίοι σε ξεχωριστές επαφές τους επεσήμαναν προς τους αρμόδιους ότι η καθυστέρηση, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει σε αρκετούς μήνες, είναι απαράδεκτη και προκαλεί σοβαρά προβλήματα.

Η παρατεταμένη αναμονή ωθεί πολλούς νέους να οδηγούν χωρίς να διαθέτουν άδεια, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια και δημιουργεί αίσθημα αδικίας και ταλαιπωρίας στους πολίτες, προειδοποίησαν οι οι κ. Φακοντής και Σαββίδης, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι οι πληροφορίες που έχουν αναφέρουν πως περίπου το 50% των νέων αιτητών για έκδοση άδειας οδήγησης αφορά σε αλλοδαπούς. Γεγονός, τόνισαν, που αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό και αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των εξετάσεων, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι με ισότητα και διαφάνεια.