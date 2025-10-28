Τον μεγαλύτερο παραλιακό πεζόδρομο της Κύπρου θα έχει σε μερικούς μήνες στην ολοκληρωμένη της μορφή η περιοχή Πέγειας- Κισσόνεργας, του Δήμου Ακάμα, εμπλουτίζοντας με τον τρόπο αυτό και το τουριστικό προιόν, αλλά και τα σημεία ενδιαφέροντος, αναψυχής και άθλησης για τους πολλούς επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής. Οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση του έργου προχωρούν με γοργούς ρυθμούς υπολογίζοντας ότι θα αποπερατωθούν εντός του 2026, με το πρώτο κομμάτι του έργου να το έχει εγκαινιάσει ήδη το 2024 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Αν και ακόμη σε εξέλιξη το έργο, για να αποκτήσει την τελική του έκταση και μορφή, εντούτοις πρόλαβε τον πρώτο αυτό χρόνο να μετατραπεί σε στέκι για εκατοντάδες άτομα καθημερινά, ντόπιους και επισκέπτες. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, απολαμβάνουν σε καθημερινή βάση το έργο και το φυσικό κάλλος που το περιβάλλει, είτε για την άθληση τους είτε για περίπατο και ρεμβασμό.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ακάμα, Μαρίνο Λάμπρου, ο παραλιακός πεζόδρομος της Πέγειας είναι πολεοδομικό έργο κόστους 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη φάση του έργου, είπε, είναι μήκους δύο χιλιομέτρων και αποτελεί μέρος του ευρύτερου παραλιακού πεζόδρομου που ξεκινά από την περιοχή της Μαρίνας στα Πότιμα και θα καταλήγει στο λιμανάκι του Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια, καλύπτοντας παραλιακά μια συνολική απόσταση 14 χιλιομέτρων.

Στην πρώτη φάση, σημείωσε, εντάσσεται η κατασκευή αμφιθεάτρου, υπαίθριου γυμναστηρίου, γηπέδου μπάσκετ, περιπτέρου και παιδικής χαράς. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που θα αναβαθμίσει το Δήμο μας. Η ολοκλήρωση του έργου υπολογίζεται σε 12 περίπου μήνες.