Την πρώτη του Φοιτητική Εστία στην εντός των τειχών πόλη, εγκαινίασε χθες ο Δήμος Λευκωσίας. Πρόκειται για ένα ιστορικό κτήριο που βρίσκεται στην γωνία των οδών Βουλγαροκτόνου, Αρσινόης και Κομνηνού, το οποίο μεταμορφώθηκε σε ένα ζεστό χώρο φιλοξενίας με 50 δωμάτια, εσωτερική αυλή και υποδομή για ΑμεΑ – ένα έργο που ενώνει την παράδοση με τη σύγχρονη ζωή.

Κατά τη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων χθες, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου και καλωσόρισε τους φοιτητές που επιλέγουν να ζήσουν και να σπουδάσουν στην καρδιά της πρωτεύουσας. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Μάκης Κεραυνός, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Επίσκοπος Μεσαορίας, κ. Γρηγόριος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Λευκωσίας, κ. Χρύσανθος Φάκας, δημοτικοί σύμβουλοι, ο Πρύτανης, μέλη της Πρυτανείας και ακαδημαϊκοί του ΕΚΠΑ, καθώς και πολιτικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι, συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου, φοιτητές και γονείς. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – NextGenerationEU, στο πλαίσιο του σχεδίου «Κύπρος – το αύριο».

Σε δηλώσεις του στο philenews ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, Χρύσανθος Φάκας, ανέφερε πως οι συντονισμένες προσπάθειες ετών του Δήμου Λευκωσίας, άρχισαν να φέρνουν αποτελέσματα. «Αναλογιστείτε χιλιάδες φοιτητές να ζουν και να φοιτούν στην ιστορική μας πόλη», δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας αναφορά στη δημιουργία Δημοτικών Φοιτητικών Εστιών, τη μεταφορά Πανεπιστημίου Κύπρου στο σχολείο της Φανερωμένης, τη δημιουργία κέντρου Αριστείας CYENS και την εγκαθίδρυση ιατρικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Περαιτέρω, ερωτηθείς για τη Φοιτητική Εστία, είπε πως ξεκίνησε ήδη τη λειτουργία της. Εξήγησε πως η εισαγωγή των φοιτητών γίνεται με εισοδηματικά κριτήρια, ενώ υπάρχουν καθορισμένες τιμές ενοικίων. Συγκεκριμένα, το ενοίκιο κυμαίνεται από €243 για μονόκλινο δωμάτιο των 13.52 m² και φτάνει μέχρι τα €350 για το μεγαλύτερο μονόκλινο των 19.45 m². Παράλληλα, πρόσθεσε υπάρχει και ένα δωμάτιο για ΑμεΑ. Πρόκειται για δωμάτιο μονόκλινο των 20.00 m² με ενοίκιο €360 Μονόκλινο. Όσον αφορά τα δίκλινα, τα ενοίκια κυμαίνονται από €352 για δωμάτιο των 19.55 m² και φτάνουν μέχρι €478 για το μεγαλύτερο δωμάτιο των 26.57 m². Σημειώνεται πως στις τιμές περιλαμβάνονται ρεύμα, νερό, διαδίκτυο, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, καθώς και διάφορα άλλα λειτουργικά και πάγια έξοδα.

Τα φοιτητικά δωμάτια βρίσκονται στη γωνία των οδών Βουλγαροκτόνου, Αρσινόης και Κομνηνού. Έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές φοιτητικών εστιών και διαθέτουν δυναμικότητα 50 δωματίων, εκ των οποίων το ένα είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα σχεδιασμού για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).



Κάθε δωμάτιο είναι αυτόνομο και πλήρως επιπλωμένο, περιλαμβάνοντας γραφείο, καρέκλα γραφείου, ραφιέρα, κρεβάτι με συρτάρι και στρώμα πλάτους 90 εκ., κομοδίνο και ντουλάπι τοίχου στο μπάνιο. Διαθέτει επίσης ατομικό χώρο υγιεινής και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα (μονόπορτο ψυγείο, φούρνο μικροκυμάτων, διπλή ηλεκτρική εστία, απορροφητήρα). Επιπλέον, κάθε δωμάτιο διαθέτει κλιματιστικό θέρμανσης/ψύξης.





Εντός του κτηρίου υπάρχουν δύο δωμάτια-πλυσταριά, εξοπλισμένα με συνολικά 12 πλυντήρια και 12 στεγνωτήρια, καθώς και κοινόχρηστοι χώροι. Στη φοιτητική εστία έχουν εγκατασταθεί: φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αντικλεπτικό σύστημα (Burglar Alarm), σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), σύστημα κλήσης για ΑμεΑ, σύστημα ελέγχου πρόσβασης, σύστημα αυτοματισμού (ελέγχου φωτισμού) και αντικεραυνική προστασία.

Μετακόμισαν ήδη οι πρώτοι 24 φοιτητές

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του χώρου, Λευτέρη Χαραλάμπους, μπήκαν ήδη μέσα στον χώροι 24 φοιτητές. Την περασμένη Παρασκευή μετακόμισαν στα δωμάτιά τους οι πρώτοι πέντε φοιτητές, ενώ το Σάββατο ακολούθησαν οι υπόλοιποι 19. Σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους οι τρεις είναι από τρίτες χώρες (από Παλαιστίνη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ινδία), οι πέντε είναι Κύπριοι και οι 16 είναι Ελλαδίτες. Οι πλείστοι φοιτούν στο ΕΚΠΑ και σε ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Λευκωσίας, ενώ ένας ένοικος φοιτά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Όσον αφορά το δωμάτιο για ΑμεΑ, ο υπεύθυνος του χώρου μας είπε πως υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από μία φοιτήτρια, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι αιτήσεις για τα υπόλοιπα 25 δωμάτια.

Οι αιτήσεις για παραχώρηση διαμονής υποβάλλονται συνοδευόμενες με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση studenthalls@nicosia.org.cy. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Χαραλάμπους στο τηλέφωνο 99301097 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.