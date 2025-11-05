Έπειτα από τις σφοδρές αντιδράσεις των κατοίκων του Κάτω Δρυ, που έκαναν λόγο για αποκλεισμό της κοινότητας από το κλείσιμο του δρόμου που οδηγεί στα Πάνω Λεύκαρα, βρέθηκε η χρυσή τομή. Μετά από συσκέψεις του Τμήματος Δημοσίων Έργων με τον εργολάβο, αποφασίστηκε όπως στις 19 Νοεμβρίου ανοίξει η μία λωρίδα κυκλοφορίας, ώστε να διευκολυνθεί η διακίνηση.

Ο δρόμος έκλεισε για σκοπούς επιδιόρθωσης επικίνδυνων τοίχων αντιστήριξης και επρόκειτο, σύμφωνα με τη σύμβαση που είχε υπογραφεί, να παραμείνει κλειστός για περίοδο 4 μηνών. Αυτό προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, με τον κοινοτάρχη Κάτω Δρυ, Νίκο Βασιλείου, να προειδοποιεί με κινητοποιήσεις και άνοιγμα του δρόμου από τους ίδιους τους κατοίκους. «Μετά τις αντιδράσεις μας ήρθε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Μεταφορών και μας ανακοίνωσαν πως στις 19 Νοεμβρίου θ’ ανοίξουν τον δρόμο. Εμάς μας ικανοποιεί επειδή είχε αποκλειστεί η κοινότητα και υπήρχε ταλαιπωρία και στους μαθητές που πήγαιναν σχολείο», ανέφερε στον «Φ» ο κ. Βασιλείου, υποδεικνύοντας πως θ’ αναμένουν την υλοποίηση της απόφασης.

Μέσω ανακοίνωσης το Τμήμα Δημοσίων Έργων κάλεσε τους οδηγούς που προέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας- Λεμεσού με προορισμό τον Κάτω Δρυ να χρησιμοποιούν την έξοδο Χοιροκοιτίας και ακολούθως μέσω του δρόμου Χοιροκοιτίας-Βάβλας-Οράς να καταλήγουν στον προορισμό τους. Ίδια πορεία, όπως αναφέρεται, θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι οδηγοί που επιθυμούν να προσεγγίσουν το Μοναστήρι του Άγιου Μηνά για το πανηγύρι που διοργανώνεται στις 11 Νοεμβρίου.