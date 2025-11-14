Η κυκλοφορία σε τμήματα του οδικού δικτύου των ορεινών χωριών της επαρχίας Λεμεσού θα διακοπεί την ερχόμενη εβδομάδα, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών.

Κλειστοί για την κυκλοφορία θα είναι οι δρόμοι από τη συμβολή των δρόμων Λεμεσού–Πλατρών και Σαϊττά–Πέρα Πεδίου μέχρι τη συμβολή των δρόμων Πέρα Πεδίου–Σαϊττά και Μονιάτη από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, μεταξύ των ωρών 08:00 – 15:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας είναι αναγκαία λόγω της εκτέλεσης δασοκομικών εργασιών (κλαδεύσεις και υλοτομίες) κατά μήκος του δρόμου από το Τμήμα Δασών, με σκοπό την ενίσχυση της πυροπροστασίας του δάσους του Τροόδους και των κοινοτήτων που βρίσκονται στην περιοχή.

Εξάλλου, σε άλλη ανακοίνωση το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης ζημιών και αναβάθμισης του Σημείου Θέας που βρίσκεται κατά μήκος του δρόμου Τροόδους – Προδρόμου και είναι ανοικτό για χρήση από το κοινό.

Υπενθυμίζεται ότι το Σημείο Θέας που βρίσκεται κατά μήκος του δρόμου Καρβουνά – Τροόδους ήταν κλειστό λόγω εργασιών αποκατάστασης ζημιάς στην κατασκευή του πατώματος.

ΚΥΠΕ