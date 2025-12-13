Χωρίς ηλεκτροδότηση έμειναν περιοχές της επαρχίας Λάρνακας λόγω βλάβης στο δίκτυο της ΑΗΚ, ενώ πρόβλημα αντιμετωπίζει και μέρος της περιοχης της Πέγειας στην επαρχία Πάφου.

Η διακοπή ρεύματος στη Λάρνακα επηρέασε το Κίτι, την Ορμίδεια και την Ξυλοφάγου.

Τα συνεργεία της ΑΗΚ βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ η εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς της ηλεκτροδότησης, τουλάχιστον για την περιοχή Κιτίου, έχει οριστεί για τις 13:00 μ.μ.

Στην επαρχία Πάφου, όπως διαφαίνεται από τον πιο κάτω πίνακα, χωρίς ρεύμα παραμένει από το πρωί μέρος της περιοχής της Πέγειας, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται πότε αναμένεται να επανέλθει η ηλεκτροδότηση.