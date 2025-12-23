Η βελτίωση των αθλητικών χώρων της πόλης και περιαστικής περιοχής Πάφου θεωρείται πλέον κερδισμένο στοίχημα από τους τοπικούς παράγοντες και αρχές, οι οποίοι προεξοφλούν ότι μετά την εποικοδομητική και συνεχή συνεργασία του τελευταίου χρόνου με τον ΚΟΑ, το 2026 θα βρει την Πάφο με εντελώς νέες και αναβαθμισμένες αθλητικές υποδομές.

Την βεβαιότητα αυτή εξέφρασαν μιλώντας στον «Φ» δημοτικοί παράγοντες Πάφου και Ιεροκηπίας, καθώς και αθλητικοί φορείς της επαρχίας, οι οποίοι τόνισαν χαρακτηριστικά ότι η τάχιστη προώθηση των διεργασιών που ακολουθούνται ήδη για την εκχώρηση του Στέλιος Κυριακίδης σε ιδιώτη επενδυτή, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου σε όσες αλλαγές αναμένονται τον χρόνο που έρχεται.

Η αποφασιστικότητα του Προέδρου του ΚΟΑ Γιάννη Ιωάννου και των συνεργατών του, τόνισαν, είναι αποδεδειγμένα πλέον δεδομένη για την συνολική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Πάφου. Από τις επαφές που έγιναν όλους αυτούς τους μήνες, επεσήμαναν, κατέστη απολύτως σαφές ότι ο σχεδιασμός του ΚΟΑ αφορά στην αναβάθμιση των ευρύτερων αθλητικών υποδομών της Πάφου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των αθλητικών φορέων της πόλης και όχι μόνο στην εκχώρηση του Στέλιος Κυριακίδης για τις ανάγκες των πρωταθλητών Κύπρου.

Η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του τόπου αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και μ’ αυτή τη στοχοπροσήλωση εργάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ, ξεκαθάρισε στους φορείς της Πάφου και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Γιάννης Ιωάννου, με τους εκπροσώπους της επαρχίας Πάφου να εκφράζουν πλέον απόλυτη ικανοποίηση για την πορεία της συνεργασίας τους.