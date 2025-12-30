Σχεδόν 1000 άπορες οικογένειες στήριξε από την αρχή του χρόνου το Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος (ΚΕΠΑ) στο Παραλίμνι, που εδώ και χρόνια αποτελεί το αποκούμπι όσων έχουν ανάγκη στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και όχι μόνο.

Η βοηθός διευθύντρια του Κέντρου, Κική Σίγα, ανέφερε στον «Φ» πως από τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου εξυπηρετήθηκαν συνολικά 973 οικογένειες. Οι 467 είναι δικαιούχοι, ενώ άλλα 516 άτομα προσήλθαν αυτοβούλως, είτε μέσω του Γραφείου Ευημερίας. «Μόνο κατά τις πρώτες 17 ημέρες του Δεκεμβρίου εξυπηρετήθηκαν 288 άτομα, αριθμός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη ανάγκη στήριξης στην τοπική κοινωνία», σημείωσε η κ. Σίγα, υποδεικνύοντας πως δόθηκαν φέτος πακέτα αγάπης με ξηρά τροφή, κοτόπουλα, τυρί, γαλοπούλα, χαλούμι, βρεφικές τροφές, πανιά, μωρομάντηλα, καθώς και είδη ένδυσης και υπόδησης. Επιπρόσθετα, γίνεται καθημερινά κατ’ οίκον διανομή γευμάτων αγάπης σε περίπου 150 άτομα που διαμένουν στην περιοχή.

Τόσο στο πρόγραμμα κατ’ οίκον διανομής του ΚΕΠΑ, όσο και στα πακέτα ανθρωπιστικής βοήθειας υπήρξε φέτος αυξημένη ζήτηση σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, τόνισε η κ. Σίγα, γεγονός που αποδίδεται στην ακρίβεια, που συνεχίζει να πιέζει αρκετές οικογένειες της περιοχές, οι πλείστες εκ των οποίων εργοδοτούνται στον τουριστικό τομές. «Οι ανάγκες μας αυξάνονται σημαντικά όταν κλείνουν τα ξενοδοχεία και οι τουριστικές επιχειρήσεις», υπέδειξε, σημειώνοντας πως βοήθησε η μικρή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ωστόσο οι ανάγκες παραμένουν σε ψηλά επίπεδα. «Η αυξημένη απασχόληση συνέβαλε θετικά, ωστόσο, δεν εξάλειψε πλήρως τις κοινωνικές ανάγκες. Η προσπάθειά μας συνεχίζεται με στόχο να στηρίζουμε όσους έχουν πραγματική ανάγκη και να λειτουργούμε συμπληρωματικά προς τις κρατικές υπηρεσίες», πρόσθεσε.

«Οι πόρτες του ΚΕΠΑ είναι πάντα ανοικτές για όσους έχουν ανάγκη», υπογράμμισε η βοηθός διευθύντριά του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σ’ ένα νεαρό Κύπριο, ο οποίος έμεινε άστεγος όταν έχασε τη δουλειά του. «Κοιμόταν στο αυτοκίνητο του και ερχόταν κάθε μέρα και του δίναμε έτοιμο φαγητό. Του δώσαμε ρούχα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Τελικά βρήκε δουλειά και σταμάτησε να έρχεται».

Τα πλείστα έσοδα του Κέντρου Προσφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος προέρχονται από εισφορές πολιτών. «Για τα γεύματα αγάπης δίδονται χρήματα είτε στη μνήμη κάποιου, είτε από βαπτίσεις και γάμους κ.λπ. Με εκείνα τα χρήματα αγοράζονται τα τρόφιμα που μαγειρεύονται για να γίνεται η κατ’ οίκον διανομή», σημείωσε η κ. Σίγα, προσθέτοντας πως εθελοντές του Κέντρου φτιάχνουν εδέσματα που πωλούνται, ενώ εταιρείες προσφέρουν δωρεάν προϊόντα.

Το Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος ιδρύθηκε στο Παραλίμνι το 1996 όταν απεβίωσε ο γιος του ιερέα Ευέλθοντα Χαραλάμπους και της συζύγου του Ανδρούλλας, οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή, αφήνοντας πίσω τους σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο. Με την πάροδο των χρόνων η δράση του ΚΕΠΑ επεκτάθηκε σημαντικά και πλέον έχει ξεφεύγει από τα όρια της ελεύθερης Αμμοχώστου.