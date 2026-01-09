Ο Δήμος Στροβόλου ενημερώνει το κοινό ότι τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 αρχίζουν οι κατασκευαστικές εργασίες στον ιστορικό πυρήνα Στροβόλου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση ιστορικού πυρήνα Στροβόλου» .

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η οδός Αγίας Μαρίνας και οι οδοί περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου θα είναι κλειστές για τα οχήματα, με την πρόσβαση να επιτρέπεται μόνο στους κατοίκους.

Συγκεκριμένα:

η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Μαρίνας θα επιτρέπεται μόνο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των επιχειρήσεων της οδού, η οποία θα λειτουργεί ως αδιέξοδο με τμηματική αποκοπή του δρόμου, κατά την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης νέου δικτύου αποχέτευσης. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τρεις μήνες.

Η πρόσβαση των οχημάτων θα είναι κλειστή για τις οδούς περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου (δευτερεύον οδικό δίκτυο που περικλείεται από τις οδούς Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και Ηφαίστου). Οι κάτοικοι της περιοχής και οι επισκέπτες των σχετικών επιχειρήσεων θα μπορούν να έχουν ασφαλή πρόσβαση στα υποστατικά πεζοί. Το κοινό θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης έναντι του ΙΝ Παναγίας Χρυσελεούσης, πίσω από τον Πολυχώρο «Ροές» και στην οδό Αρχ. Κυπριανού. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 6 μήνες.

Η αποκομιδή των σκυβάλων για τις επηρεαζόμενες περιοχές θα γίνεται κανονικά. Για τυχόν ζητήματα, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου στο 22470470.

Παρακαλείται το κοινό να ακολουθεί την επί τόπου οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία.

Συνεχής ενημέρωση για την πορεία του έργου στην ιστοσελίδα https://pirinas.strovolos.org.cy/ . Σχετικά με το έργο, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στον τηλεφωνικό αριθμό 22470470 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο pirinas@strovolos.org.cy.

To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.