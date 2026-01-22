Μετά τα προβλήματα που καθιστούν δύσκολη την άσκηση του επαγγέλματος τους και τα οποία είναι ταυτόσημα παγκυπρίως, οι οδηγοί ταξί στο αεροδρόμιο Πάφου επαναφέρουν και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν ειδικά στον αερολιμένα για την απρόσκοπτη εργασία τους και την σωστή εξυπηρέτηση του κοινού.

Με αφορμή την παγκύπρια απεργία της Τρίτης για τα γενικά προβλήματα του κλάδου, οι οδηγοί ταξί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου επαναφέρουν στο προσκήνιο και τα όσα είχαν τεθεί ενώπιον του Υπουργού Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, τον περασμένο Οκτώβριο.

Η συνάντηση εκείνη είχε γίνει στο πλαίσιο της επιτόπιας επίσκεψης του κ. Βαφεάδη, για να δει από κοντά την απομάκρυνση των τσιμεντομπλόκ που ήταν τοποθετημένα για λόγους ασφαλείας εδώ και μια διετία περίπου σε χώρους του αεροδρομίου Πάφου.

Η συνέχιση της ύπαρξης των εμποδίων αυτών στην οδό πρόσβασης στα κτήρια και μπροστά από τις αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών, ήταν το υπ’ αριθμό ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι επαγγελματίες οδηγοί. Μετά την επίλυση του, οι οδηγοί ταξί έθεσαν στον αρμόδιο υπουργό και τα ζητήματα της έλλειψης χώρου στάθμευσης των ταξί πλησίον των κτηρίων επιβατών, την έλλειψη πιάτσας, αλλά και γραφείων εντός του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, ο Υπουργός Μεταφορών δεσμεύθηκε για την άμεση επίλυση και των προβλημάτων που εξακολουθούν να παρατηρούνται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου με σταθερό γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού με την ομαλή λειτουργία των ταξί, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως αναφέρουν.