Με στόχο να προσφέρει μια σαφή, ρεαλιστική και τεκμηριωμένη εισαγωγή στις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 20 Μαρτίου, σεμινάριο στο Μουσείο Νερού του ΕΟΑ Λεμεσού, από τον Κυπριακό Υδατικό Σύνδεσμο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΑ Λεμεσού, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πρακτικές εφαρμογές της ΤΝ στον τομέα του νερού, όπως ο εντοπισμός διαρροών, η ανάλυση της ζήτησης και η παρακολούθηση της απόδοσης των υδατικών συστημάτων.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου, Παναγιώτης Πασιάς, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ, Δρ Μαρία Γ. Αντωνίου, η Πρόεδρος του Cyprus Young Water Professionals, Δρ Μαρία Χριστοφή, και ο Ντίνος Πουλλής, εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέα Γρηγορίου.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις από εκπροσώπους εταιρειών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων, σε σχέση με σύγχρονες προσεγγίσεις και ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της διαχείρισης υδατικών πόρων.

ΚΥΠΕ