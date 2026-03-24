Ο Δήμος Πάφου και η Συντονιστική Επιτροπή Εορτασμού Εθνικών Επετείων διοργανώνουν από σήμερα εκδηλώσεις για τις Εθνικές Επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955 στην Πάφο.

Οι εκδηλώσεις αρχίζουν από σήμερα, με την Πανδημοτική Εορταστική Εκδήλωση στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου, στις 7:00 μ.μ. Κύριος ομιλητής θα είναι ο Θεόδωρος Γκότσης, Ιστορικός – Διπλωμάτης, Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη μουσική παράσταση «200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Κυριάκου Κώστα, σε συνεργασία με τη Χορωδία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Πάφου, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Δρος Στάλως Γεωργίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με χορούς από τη Θεσσαλία, τους οποίους θα παρουσιάσει ο Λαογραφικός Όμιλος «Αφροδίτη» Γεροσκήπου.

Οι εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου κορυφώνονται αύριο, 25η Μαρτίου, με την μεγάλη παρέλαση στις 11.15πμ που θα πραγματοποιηθεί στη λεωφόρο Γεωργίου Γρίβα Διγενή.

Την Τετάρτη, 1η Απριλίου, θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις για τον αγώνα της ΕΟΚΑ με δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου, στις10:00 π.μ. και με ανοικτή δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών Πάφου, στις 11:30 π.μ.