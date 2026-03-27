Η Αρχή Ηλεκτρισμού ανακοινώνει ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα διακοπεί την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 μεταξύ των ωρών 08:00πμ – 14:00μμ στις ακόλουθες περιοχές της επαρχίας Λεμεσού και Πάφου:

Κάτω Πλάτρες (μέρος του χωριού), Όμοδος, Μανδριά, Βάσα Κοιλανίου, Μαλιά, Κισσούσα, Ποταμιού, Άρσος, Πραιτώρι, Μέσανα, Αρμίνου, Φιλούσα Κελοκεδάρων, Κέδαρες, Σαλαμιού, Άγιος Ιωάννης Πάφου, Άγιος Νικόλαος

Ο Οργανισμός τονίζει ότι επειδή δεν είναι βέβαιο ότι η διακοπή ηλεκτρισμού θα διαρκέσει για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται πιο πάνω, οι καταναλωτές πρέπει να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται υπό τάση, δηλαδή ότι έχουν ρεύμα για όλη τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Αρχή λυπάται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία, αλλά η διακοπή αυτή είναι αναγκαία για εκτέλεση εργασιών επέκτασης και συντήρησης του δικτύου.