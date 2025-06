Σε μια πρωτοφανή αντίδραση απέναντι στα συνεχιζόμενα επεισόδια μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και διαδηλωτών στο Λος Άντζελες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη εκατοντάδων πεζοναυτών και χιλιάδων μελών της εθνοφρουράς. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους πολιτικούς του αντιπάλους, οι οποίοι την κατήγγειλαν ως απολύτως δυσανάλογη και παράνομη.

Η απόφαση ελήφθη μετά από αρκετές ημέρες συγκρούσεων, σε ορισμένες περιπτώσεις βίαιων, ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής της τάξης και πολίτες που διαμαρτύρονται για την πολιτική αυστηρής καταστολής της παράτυπης μετανάστευσης. Ο 78χρονος πρόεδρος προχώρησε στην ιδιαίτερα ασυνήθιστη επιλογή να ενεργοποιήσει 700 πεζοναύτες εντός της αμερικανικής επικράτειας, σε μια προσπάθεια να επιβάλει τάξη.

‼️🇺🇸 NOW: President Trump is deploying another 2000 National Guards to Los Angeles on top of the 2000 yesterday and 700 Marines sent today.



