Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράμμισαν ότι η πορεία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν μπορεί να καθοριστεί χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου, ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι ηγέτες τόνισαν ότι μόνο μια στρατηγική που συνδυάζει ενεργή διπλωματία, συνεχιζόμενη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς την Ουκρανία και πίεση στη Ρωσία μπορεί να αποδώσει. «Χαιρετίζουμε το έργο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να σταματήσει η σφαγή στην Ουκρανία και είμαστε έτοιμοι να το υποστηρίξουμε διπλωματικά, διατηρώντας παράλληλα κυρώσεις κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας», αναφέρεται.

Statement by President Macron, Prime Minister Meloni, Chancellor Merz, Prime Minister Tusk, Prime Minister Starmer, President von der Leyen and President Stubb on Peace for Ukraine ahead of President Trump’s planned meeting with President Putin pic.twitter.com/P09rnUJxnA August 9, 2025

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι «η Ουκρανία έχει την ελευθερία επιλογής για το μέλλον της» και πως ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν μόνο σε συνθήκες κατάπαυσης του πυρός ή μείωσης των εχθροπραξιών. Επισημαίνεται ότι η υφιστάμενη γραμμή επαφής θα πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για τις συνομιλίες και επαναλαμβάνεται η αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία.

Οι ηγέτες καταδίκασαν εκ νέου την «απρόκλητη και παράνομη εισβολή» της Ρωσίας, την οποία χαρακτήρισαν παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, του Μνημονίου της Βουδαπέστης και διαδοχικών ρωσικών δεσμεύσεων. Διαβεβαίωσαν για την «ακλόνητη» στήριξή τους στην κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, η πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Άλεξ Στουμπ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το NBC News, η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκληθεί και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο της Αλάσκας. Αμερικανός αξιωματούχος και τρεις ακόμη πηγές ανέφεραν ότι η ιδέα συζητείται, χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να είναι ανοικτός σε τριμερή συνάντηση.

protothema.gr