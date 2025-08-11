Ένας Παλαιστίνιος δημοσιογράφος υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί από το φονικό πλήγμα που πραγματοποίησε χθες, Κυριακή, το βράδυ το Ισραήλ σε σκηνή που χρησιμοποιούσε ομάδα του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ Αλ Τζαζίρα στην πόλη της Γάζας, αυξάνοντας τον απολογισμό σε έξι νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα η τοπική υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας και ένας νοσοκομειακός αξιωματούχος.

«Ο φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ Αλ-Χαλντί υπέκυψε στα τραύματά του. Αυτό αυξάνει σε έξι τα θύματα αυτού του πλήγματος», μετά το οποίο το Αλ Τζαζίρα είχε ανακοινώσει το θάνατο δύο δημοσιογράφων και τριών εικονοληπτών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της λωρίδας της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο Μοχάμεντ αλ-Χαλντί ήταν ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος που συνεργαζόταν περιστασιακά με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ-Σίφα –κοντά στο οποίο είχε στηθεί η σκηνή- Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια επιβεβαίωσε το θάνατο του αλ-Χαλντί, που επήλθε σήμερα το πρωί «συνεπεία των τραυμάτων του».

Μεταξύ των θυμάτων του πλήγματος ήταν ο πολύ γνωστός στη Γάζα δημοσιογράφος του Αλ-Τζαζίρα Ανάς αλ-Σαρίφ, 28 ετών, τον οποίο ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως στοχοθέτησε χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη».

Οι άλλοι νεκροί είναι ο ανταποκριτής Μοχάμεντ Κουράικα, καθώς και οι εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα. Τα ονόματά τους έρχονται να προστεθούν στη λίστα των σχεδόν 200 δημοσιογράφων, σύμφωνα με τους RSF, που σκοτώθηκαν στον πόλεμο που εξαπολύθηκε σε αντίποινα για την αιματηρή επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καταδίκασε «τη δολοφονία από τον ισραηλινό στρατό έξι παλαιστίνιων δημοσιογράφων» την περασμένη νύκτα στη λωρίδα της Γάζας, με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω του X.

Η Ύπατη Αρμοστεία κατηγορεί το Ισραήλ ότι «στοχοθέτησε τη σκηνή» στην οποία βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα, κάτι που «αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Το Ισραήλ οφείλει να σέβεται και να προστατεύει όλους τους αμάχους, περιλαμβανομένων των δημοσιογράφων», υπογραμμίζει ακόμα η Ύπατη Αρμοστεία, η οποία υπενθυμίζει πως «τουλάχιστον 242 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023 στη Γάζα» ενώ ο ΟΗΕ επανέλαβε το αίτημά του για «άμεση, ασφαλή και χωρίς εμπόδια πρόσβαση όλων των δημοσιογράφων στη Γάζα».

