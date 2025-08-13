Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τους νικητές των φετινών Kennedy Center Honors, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τον ηθοποιό Σιλβέστερ Σταλόνε και τη θρυλική τραγουδίστρια Γκλόρια Γκέινορ. Ο Τραμπ, που έχει πρόσφατα αναλάβει τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου του υψηλού κύρους πολιτιστικού ιδρύματος της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι θα προεδρεύσει της δεξίωσης απονομής των βραβείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο και θα μεταδοθεί από το CBS.

«Βάλαμε ένα τέλος στην πολιτική woke αυτού του σημαντικού χώρου θεάματος», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο κτίριο του Kennedy Center, στις όχθες του ποταμού Ποτόμακ.

Σιλβέστερ Σταλόνε

Ο 79χρονος ηθοποιός, τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ και γνωστός παγκοσμίως για τον ρόλο του Ρόκι Μπαλμπόα στη σειρά ταινιών Rocky, υπήρξε συμβολικά «πρεσβευτής» του Τραμπ στο Χόλιγουντ, με τον ίδιο να τον έχει χαρακτηρίσει «δεύτερο Τζορτζ Ουάσινγκτον».

Γκλόρια Γκέινορ

Η 81χρονη ερμηνεύτρια του «I Will Survive» συμπεριλαμβάνεται επίσης στους φετινούς τιμώμενους, μαζί με τον 73χρονο θρύλο της κάντρι μουσικής Τζορτζ Στρέιτ, αγαπημένο είδος των συντηρητικών ψηφοφόρων.

Άλλοι βραβευθέντες

Στη λίστα περιλαμβάνονται το ροκ συγκρότημα KISS, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970 στη Νέα Υόρκη, και ο 83χρονος Βρετανός ηθοποιός Μάικλ Κρόφορντ, διάσημος για τον ρόλο του στο μιούζικαλ Το Φάντασμα της Όπερας.

Το Kennedy Center αποτελεί κορυφαίο πολιτιστικό ίδρυμα των ΗΠΑ, στεγάζοντας όπερα, θέατρο και συμφωνική ορχήστρα, ενώ τα βραβεία του τιμούν προσωπικότητες που έχουν συμβάλει σημαντικά στις τέχνες.

