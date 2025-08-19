Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας βρέθηκε η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή συνάντηση» στον Λευκό Οίκο με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες -τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Η συνάντηση, που κατέληξε σε περαιτέρω συνομιλίες στο Οβάλ Γραφείο, επικεντρώθηκε στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τις οποίες προτίθενται να προσφέρουν ευρωπαϊκές χώρες σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον Τραμπ, όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για τη δυνατότητα επίτευξης ειρήνης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Ενδιαφέρον έχουν οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν το πρωί της Δευτέρας από τις συνομιλίες στο Οβάλ Γραφείο. Ο Τραμπ φαίνεται να κάθεται στο γραφείο του και απέναντί του όλοι οι προσκεκλημένοι του στον Λευκό Οίκο. Αρκετοί μάλιστα έγραψαν στα social media πως η εικόνα μοιάζει με δάσκαλο που έχει απέναντί του, τους «μαθητές» του.

Δείτε τις εικόνες:

Τις εικόνες αυτές σχολίασε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμιτρίεφ που έγραψε: «Ο… μπαμπάκας Τραμπ και οι ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

O Ντόναλντ Τραμπ ξενάγησε τους Ευρωπαίους ηγέτες σε αρκετά σημεία του Λευκοί Οίκου και ένα από αυτά ήταν η «γωνία» με τα αναμνηστικά. Φωτογραφία τον παρουσιάζει να δείχνει σε Μακρόν και Ζελένσκι, ένα καπέλο που γράφει: «Τέσσερα ακόμα χρόνια».

Δείτε το βίντεο που δημιούργησε ο Λευκός Οίκος για την χθεσινή ημέρα και τις συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ:

Ένα ακόμα στιγμιότυπο που ανάρτησε ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τη λεζάντα να γράφει: «Κυνηγώντας την Ειρήνη».

