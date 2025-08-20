Οι αρχές του Πακιστάν διέταξαν να κλείσουν οι επιχειρήσεις, τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες στο Καράτσι, αφού οι καταρρακτώδεις βροχές του μουσώνα άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 10 νεκρούς στην πυκνοκατοικημένη πόλη και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η σφοδρή νεροποντή θα συνεχιστεί.

Ο μουσώνας προκάλεσε χάος σε όλο το Πακιστάν τις τελευταίες ημέρες. Οι νεκροί από τις αιφνίδιες πλημμύρες που έπληξαν τις ορεινές, βορειοδυτικές περιοχές της χώρας την περασμένη Παρασκευή, ανέρχονται σε 385. Σύμφωνα με τις αρχές, ο αριθμός των αγνοούμενων παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστος.

Η βροχή ξεκίνησε στο Καράτσι την Τρίτη και προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες. Σε ορισμένες νότιες συνοικίες είχε να πέσει τόση πολλή βροχή εδώ και χρόνια. Το Καράτσι είναι η οικονομική πρωτεύουσα και η πολυπληθέστερη πόλη του Πακιστάν, με περισσότερους από 20 εκατομμύρια κατοίκους.

Ο Αμπντούλ Ουάχιντ Χαλεπότο, ο εκπρόσωπος της περιφέρειας, είπε ότι οι δέκα θάνατοι οφείλονται σε πνιγμό, κατάρρευση κτιρίων, ηλεκτροπληξία ή τροχαία δυστυχήματα.

Λόγω της βροχής διακόπηκαν η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες, ενώ ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις. Στα πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση φαίνονται αυτοκίνητα και άλλα οχήματα να παρασύρονται από τα νερά στους δρόμους, ενώ σπίτια πλημμύρισαν.

«Δεν έχω ξαναζήσει τόση βροχή στη ζωή μου», είπε μια 30χρονη γυναίκα. «Το αυτοκίνητό μας ακινητοποιήθηκε στον πλημμυρισμένο δρόμο, το νερό έμπαινε μέσα και πανικοβλήθηκα», πρόσθεσε.

Ο Αντζούμ Ναζίρ, ένας εκπρόσωπος της τοπικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, είπε ότι η περιοχή γύρω από το λιμάνι δέχτηκε 163,5 χιλιοστά βροχής, η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει καταγραφεί στην πόλη από το 1979. Περίπου 178 χιλιοστά βροχής έπεσαν στο βορειοανατολικό Καράτσι – η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει καταγραφεί αφότου ιδρύθηκε εκεί μετεωρολογικός σταθμός, πριν από πέντε χρόνια.

«Αναμένουμε ακόμη πιο έντονη βροχόπτωση», είπε ο Ναζίρ.

Αφού ξεκίνησε η εποχή των μουσώνων, στα τέλη Ιουνίου, έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 750 θάνατοι που οφείλονται σε αυτό το εποχιακό καιρικό φαινόμενο, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών.

Ο δήμαρχος του Καράτσι Μουρτάζα Ουαχάμπ είπε ότι διασώστες, αστυνομικοί, εθελοντές και δημόσιοι υπάλληλοι προσπαθούν να βοηθήσουν τους κατοίκους. «Χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο για να καθαρίσουμε τους δρόμους και να αποκαταστήσουμε τις υποδομές», είπε.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το αποχετευτικό σύστημα της πόλης έχει τη δυνατότητα να απορροφά έως 40 χιλιοστά βροχής – το υπόλοιπο νερό θα διαχυθεί στους δρόμους που πλημμυρίζουν, εξήγησε.

Καταρρακτώδεις βροχές σημειώνονται και στο Μουμπάι, την οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας. Σήμερα, πολλά σχολεία της πόλης παρέμειναν κλειστά, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ενώ διακόπηκαν και τα δρομολόγια των τρένων.

Οι αρχές και στις δύο χώρες προτρέπουν τους κατοίκους να αποφεύγουν να κυκλοφορούν έξω, επειδή προβλέπονται και νέες βροχοπτώσεις.