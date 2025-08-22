Το Ισραήλ σφίγγει τον κλοιό γύρω από τη Γάζα που αγωνίζεται να επιβιώσει εν μέσω αλλεπάλληλων σφαγών και λιμοκτονίας.

Η επίσημη ανακήρυξη λιμού από τον παγκόσμιο παρατηρητή πείνας (IPC) σημαίνει ότι εάν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις και δεν εισέλθουν μαζικά προμήθειες στον πολιορκημένο θύλακα οι θάνατοι από υποσιτισμό θα αρχίσουν πλέον να αυξάνονται εκθετικά.

Δύο μηνών υποσιτισμένο βρέφος/ Reuters

Την ίδια στιγμή η ισραηλινή ηγεσία προχωρά ακάθεκτη και δεν έχει σταματήσει να εκτοξεύει απειλές, με τον Νετανιάχου να «εγκαινιάζει» τη στρατιωτική επιχείρηση κατάληψης με επίσκεψή του σε μεραρχία στη Γάζα.

«Βρισκόμαστε στο στάδιο της αποφασιστικής νίκης» είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός που την ίδια στιγμή υποτίθεται ότι έδωσε εντολή για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με σκοπό να γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ισραήλ.

Τη σκυτάλη στη συνέχεια πήρε ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, που υποσχέθηκε ότι ο ισραηλινός στρατός θα φέρει την «κόλαση».

«Σύντομα οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν στα κεφάλια των δολοφόνων και βιαστών της Χαμάς στη Γάζα», έγραψε ο Κατζ και απείλησε ότι εάν η Χαμάς δεν συνθηκολογήσει η πόλη της Γάζας «θα γίνει Ράφα και Μπέιτ Χανούν», κάνοντας έτσι σαφές ότι η κόλαση θα πέσει στα κεφάλια όλων των Παλαιστίνιων αδιακρίτως και η πρωτεύουσα του θύλακα θα ισοπεδωθεί.

Έχοντας ζήσει ξανά και ξανά την κόλαση, οι Παλαιστίνιοι στη βόρεια Γάζα προσπαθούν να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε μία νέα σφοδρότερη επίθεση σε συνθήκες λιμού που σκοπό έχει να τους εκτοπίσει στα νότια του θύλακα.

Διαδηλώσεις στην πόλη της Γάζας

Τις τελευταίες ημέρες στην πόλη της Γάζας άνδρες, γυναίκες και παιδιά βγαίνουν στους δρόμους κρατώντας πλακάτ και παλαιστινιακές σημαίες και δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να μείνουν στα σπίτια τους.

Η Νάκμπα, ο βίαιος και αναγκαστικός εκτοπισμός εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστίνιων κατά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948, δεν έχει φύγει ποτέ από τη μνήμη των Παλαιστινίων αλλά η επιχείρηση κατάληψης της Γάζας ζωντανεύει τους πιο μεγάλους εφιάλτες.

«Αν φύγουμε από τη Γάζα, δεν θα επιστρέψουμε ξανά σε αυτήν», δήλωσε στο CNN ο Μοχάμεντ Χαμάντ, ένας από τους διαδηλωτές που έχει ήδη εκτοπιστεί πολλές φορές και αρνείται να εγκαταλείψει την πόλη του.

«Λέμε στον κόσμο «όχι στον εκτοπισμό». Λέμε στον κόσμο ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την πόλη της Γάζας, γιατί αν φύγουμε, αυτό θα σημάνει το τέλος της ύπαρξής μας στη Γάζα», προσθέτει με την ελπίδα το μήνυμά του θα φτάσει έξω από τον θύλακα, σε αυτούς που μπορούν να σταματήσουν το Ισραήλ.

Ο Άχμεντ Αλ-Ατζλά, ένας 38χρονος δικηγόρος από τη γειτονιά Αλ-Ζαϊτούν στην πόλη της Γάζας – που σφυροκοπείται αδιάκοπα τις τελευταίες ημέρες – δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα μέρος για να πάει σε περίπτωση που το Ισραήλ εκτοπίσει βίαια τους κατοίκους της πόλης, καθώς οι σκηνές σε άλλα σημεία του θύλακα είναι ήδη «η μία πάνω στην άλλη».

Εντωμεταξύ το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις σε σκηνές εκτοπισμένων σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Ένας καταυλισμός εκτοπισμένων στην Ντέιρ αλ Μπαλάχ που φιλοξενούσε και πρόσφυγες από την πόλη της Γάζας έγινε στόχος επίθεσης του στρατού. Όσοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν σε αυτές τις σκηνές δηλώνουν ότι πλέον δεν έχουν που να πάνε.

Επίθεση δέχτηκε και καταυλισμός στη Νουσεϊράτ το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή με τις σκηνές να παραδίδονται στις φλόγες.

«Δεν φεύγουμε» λένε οι υγειονομικοί

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι προειδοποίησε τα νοσοκομεία και τις διεθνείς οργανώσεις που επιχειρούν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να προετοιμάζονται για να εκκενώσουν την περιοχή προς τον νότο.

Γιατροί, νοσηλευτές, και εργαζόμενοι σε διεθνείς οργανώσεις δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν να φύγουν αλλά θα παραμείνουν για να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

«Απορρίπτουμε τις απαιτήσεις της ισραηλινής κατοχής για εκκένωση νοσοκομείων στη βόρεια Γάζα και θα συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους τραυματίες», δήλωσε ο Δρ. Φάντελ Ναΐμ, Διευθυντής του Νοσοκομείου Αλ-Αχλί .

«Φοβόμαστε την άμεση στοχοποίηση από την κατοχή, αλλά θα παραμείνουμε στις θέσεις μας μέχρι την τελευταία στιγμή».

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Διευθυντής Προγραμμάτων Υγείας στην Ερυθρά Ημισέληνο στη Γάζα ανακοίνωσε ότι ο οργανισμός αποφάσισε να μην εκκενώσει τα νοσοκομεία του στην πόλη της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των Al-Quds και Al-Saraya.

Στο παρακάτω βίντεο εργαζόμενες στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στέλνουν το δικό τους μήνυμα αντοχής λέγοντας ότι θα παραμείνουν στη θέση τους.

Με τις επιθέσεις στην πόλη της Γάζας να εντείνονται τα νοσοκομεία δεν μπορούν να διαχειριστούν τον όγκο των τραυματιών. Τα ξημερώματα το Ισραήλ επιτέθηκε σε σχολείο όπου φιλοξενούσε εκτοπισμένους και σκότωσε τουλάχιστον 12 ανθρώπους.

Η κήρυξη λιμού στη Γάζα σηματοδοτεί και την πρώτη φορά που καταγράφεται επίσημα λιμός στη Μέση Ανατολή. Η έκθεση του IPC δεν αφήνει περιθώρια για άλλες αναβολές καθώς επισημαίνει ότι έως τα τέλη Σεπτεμβρίου τουλάχιστον 500.000 άνθρωποι στον θύλακα θα υποφέρουν από καταστροφικό λιμό.

Η απάντηση του Ισραήλ για ακόμα μία φορά ήταν να αρνηθεί τα πάντα ως fake news και να κατηγορήσει τον διεθνή οργανισμό ότι δημοσιεύει… κατασκευασμένα ψεύδη της Χαμάς.

Τα περιθώρια για τη Γάζα στενεύουν και η διεθνής κοινότητα περιορίζεται για ακόμα μία φορά στο να εκφράζει την «ανησυχία» της.

in.gr