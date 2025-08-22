Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο, στο δυτικό τμήμα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, με τις Αρχές να μιλούν για πολλούς νεκρούς και τραυματίες.
Τουλάχιστον ένα παιδί έχει χάσει τη ζωή του.
Αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.
Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε, είπα αυτόπτες μάρτυρες.
Στο λεωφορείο, που επέστρεφε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα, επέβαιναν 52 άτομα.
Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.