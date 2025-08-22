Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο, στο δυτικό τμήμα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, με τις Αρχές να μιλούν για πολλούς νεκρούς και τραυματίες.



Τουλάχιστον ένα παιδί έχει χάσει τη ζωή του.

Αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

Rescue efforts were underway along a highway in New York after a tour bus was involved in a crash Friday, New York Gov. Kathy Hochul announced. https://t.co/1kToTPMzSy pic.twitter.com/RDuXaX4n4n August 22, 2025

A rescue is underway along a highway in New York after a tour bus was involved in a crash, New York Gov. Kathy Hochul announced.https://t.co/I6E25gXWud — CBS2 News (@CBS2Boise) August 22, 2025

This bus crash is heartbreaking, and I'm praying for everyone impacted.



Grateful to our first responders on the scene working to rescue and help people.https://t.co/iIvZdzvKXq — NY AG James (@NewYorkStateAG) August 22, 2025

Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε, είπα αυτόπτες μάρτυρες.

Στο λεωφορείο, που επέστρεφε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα, επέβαιναν 52 άτομα.

Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.

