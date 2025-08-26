Σημαντικό βήμα στην τεχνολογία διεπαφής εγκεφάλου – υπολογιστή (BCI) πραγματοποίησαν ερευνητές στις ΗΠΑ, αναπτύσσοντας ένα εμφύτευμα που μεταφράζει τις σκέψεις σε λόγο ή κείμενο με υψηλή ακρίβεια.

Το εμφύτευμα λειτουργεί ως αποκωδικοποιητής «εσωτερικής ομιλίας». Σε δοκιμές με τέσσερις εθελοντές που πάσχουν από σοβαρή παράλυση, πέτυχε ποσοστό ακρίβειας έως 74% στη μετατροπή σκέψεων σε ομιλία. Στόχος της εφεύρεσης είναι να βοηθήσει άτομα με διαταραχές λόγου ή κινητικότητας.

Το εμφύτευμα

Ο νευροεπιστήμονας Benyamin Meschede-Krasa από το Stanford εξηγεί: «Αν απλώς χρειάζεται να σκεφτείς την ομιλία αντί να προσπαθήσεις να μιλήσεις, μπορεί να είναι κάτι πιο εύκολο και πιο γρήγορο για τον άνθρωπο».

Πώς λειτουργεί το εμφύτευμα

Η συσκευή μετρά τη νευρική δραστηριότητα και εντοπίζει πρότυπα που σχετίζονται με φωνήματα – τις βασικές μονάδες της ομιλίας. Με τη βοήθεια μηχανικής μάθησης, αυτά τα πρότυπα αποκωδικοποιούνται και συντίθενται σε λέξεις και προτάσεις.

Χρησιμοποιήθηκε μηχανική μάθηση για τον εντοπισμό μοτίβων που συνέδεαν λέξεις με εγκεφαλικά σήματα

Οι ερευνητές παρατήρησαν ομοιότητες μεταξύ των εγκεφαλικών σημάτων που παράγονται όταν οι εθελοντές προσπαθούσαν να μιλήσουν και όταν απλώς φαντάζονταν λέξεις. Με κατάλληλους αλγόριθμους, το BCI μπορεί να αναγνωρίσει έως 125.000 λέξεις μόνο από την εσωτερική σκέψη.

Ο νευροεπιστήμονας Frank Willett (Stanford) σημειώνει: «Διαπιστώσαμε ότι μπορούσαμε να αποκωδικοποιήσουμε αυτά τα σήματα αρκετά καλά ώστε να αποδείξουμε την αρχή, αν και όχι τόσο καλά όσο με την απόπειρα ομιλίας».

Προοπτικές και προκλήσεις

Αν και η ακρίβεια δεν είναι ακόμη σταθερή, οι ειδικοί εκτιμούν ότι με βελτιωμένα εμφυτεύματα και χαρτογράφηση περισσότερων περιοχών του εγκεφάλου, η τεχνολογία θα βελτιωθεί σημαντικά. Ένα επιπλέον θέμα είναι η προστασία της ιδιωτικότητας, καθώς υπάρχει κίνδυνος αποκωδικοποίησης εσωτερικών σκέψεων. Για αυτό δοκιμάζεται η χρήση ειδικού «κωδικού πρόσβασης σκέψης» για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας, με ποσοστό επιτυχίας 98%.

Ο Willett καταλήγει: «Το μέλλον των BCI είναι φωτεινό. Αυτή η εργασία δίνει ελπίδες ότι τα συστήματα ομιλίας BCI θα μπορέσουν κάποτε να κάνουν την επικοινωνία τόσο φυσική και άνετη όσο μια κανονική συνομιλία».

