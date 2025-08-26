Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει σήμερα στις 4 το απόγευμα, υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αντικείμενο την κατάσταση στη Γάζα και τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν οι Times of Israel επικαλούμενοι το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Το γραφείο Νετανιάχου δεν διευκρίνισε αν στην ατζέντα θα τεθεί και η πρόταση εκεχειρίας με σταδιακή απελευθέρωση ομήρων, την οποία η Χαμάς είχε ανακοινώσει ότι αποδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι έδωσε εντολή στην ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα να συνεχίσει τις συνομιλίες για μια συνολική συμφωνία που θα διασφαλίζει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και θα τερματίζει τον πόλεμο με τους όρους του Ισραήλ. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευσή του στο σχέδιο του υπουργικού συμβουλίου για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Οι συνομιλίες για τον τόπο διεξαγωγής του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ η ημερομηνία και η σύνθεση της ισραηλινής αντιπροσωπείας δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

