Ο ΟΗΕ κάλεσε το Ισραήλ να προχωρήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα από την έρευνα που ανακοίνωσε για τα πλήγματα του στρατού του στο νοσοκομείο Νάσερ, στη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε 20 ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφοι.

«Οι ισραηλινές αρχές στο παρελθόν έχουν ανακοινώσει έρευνες για αντίστοιχους φόνους (…) αλλά αυτές πρέπει να φέρνουν αποτελέσματα», δήλωσε ο Θάμιν αλ Χίταν, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. «Πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη. Ακόμη δεν έχουμε δει ούτε αποτελέσματα ούτε ανάληψη ευθύνης», τόνισε.

Το Πεκίνο δηλώνει «συγκλονισμένο»

Παράλληλα, η Κίνα εξέφρασε την οργή και την ανησυχία της για την ισραηλινή επίθεση.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και καταδικάζουμε το γεγονός ότι άλλη μια φορά, δυστυχώς, μέλη ιατρικού προσωπικού και δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν τη σύγκρουση», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν.

«Η Κίνα ανησυχεί πολύ για την κατάσταση στη Γάζα», σημείωσε, καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. «Το Ισραήλ οφείλει να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Γάζα, να συνάψει το συντομότερο δυνατό πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός, να αποκαταστήσει πλήρως την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας, να αποτρέψει μια ανθρωπιστική κρίση μεγαλύτερης έκτασης και να εργαστεί για την άμβλυνση των εντάσεων το ταχύτερο δυνατό», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος κατέληξε τονίζοντας: «Αντιτιθέμεθα και καταδικάζουμε όλες τις ενέργειες που βλάπτουν τους άμαχους πληθυσμούς, προκαλούν ζημιές στις μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων βίας κατά των δημοσιογράφων».

