Το Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ της Τετάρτης νέα αεροπορικά πλήγματα στην περιοχή Κίσουα, νοτιοδυτικά της Δαμασκού, στοχεύοντας πρώην στρατώνες που χρησιμοποιούνταν από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές, σύμφωνα με συριακές στρατιωτικές πηγές και το κρατικό δίκτυο El Ekhbariya. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση μέσα σε 24 ώρες.

Νωρίτερα, την Τρίτη το βράδυ, ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε πλήξει στρατιωτικό κτίριο της 44ης μεραρχίας του συριακού στρατού στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι στρατιώτες, όπως ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Άμυνας. Η Δαμασκός καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της συριακής κυριαρχίας».

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο στρατιωτική βάση και στη συνέχεια διασώστες που έσπευσαν στο σημείο.

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει τις επιχειρήσεις, με εκπρόσωπο του στρατού να δηλώνει πως «δεν σχολιάζουμε ξένες αναφορές».

Οι επιδρομές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Συρία, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Δαμασκού και Τελ Αβίβ για πιθανή συμφωνία ασφαλείας που θα μπορούσε να μειώσει τις εντάσεις.

Ισραήλ και Συρία βρίσκονται επίσημα σε πόλεμο από το 1948.

