Ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος της Βερχόβνα Ράντα (ουκρανικό κοινοβούλιο), σκοτώθηκε σήμερα σε πυροβολισμούς στο Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Η ουκρανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του. Δράστης ήταν ένας άγνωστος άντρας, που προσποιούνταν τον ντελιβερά και έχει στηθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.

protothema.gr