Η κινεζική πρεσβεία στην Καμπούλ ανακοίνωσε ότι η Κίνα παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες από τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν, ο οποίος άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές.

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν απηύθυνε έκκληση για επείγουσα διεθνή βοήθεια μετά τον σεισμό 6 βαθμών λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, που άφησε πίσω κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό 1.411 νεκρούς, 3.124 τραυματίες και πελώριες καταστροφές σε τρεις επαρχίες, κυρίως στην Κουνάρ, καθώς και στις Λαγκμάν και Νανγκαρχάρ.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για να βρεθούν επιζώντες συνεχίζονται, τρεις και πλέον ημέρες μετά τη σεισμική δόνηση. Ωστόσο, οι ελπίδες πλέον μειώνονται σε μεγάλο βαθμό.

ΑΠΕ – ΜΠΕ