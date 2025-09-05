Στην Κούβα, 56χρονος Ιταλός κατηγορείται ότι χτύπησε «εσκεμμένα» εννέα ανθρώπους με το αυτοκίνητό του, σκοτώνοντας μια 35χρονη μητέρα τριών παιδιών και τραυματίζοντας οκτώ ακόμη, ανακοίνωσε η γενική εισαγγελία.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου σε διάφορες τοποθεσίες στο κέντρο της Αβάνας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ οι Αρχές έκαναν λόγο για υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ και αγανάκτηση στους κατοίκους.

Ο Ιταλός υπήκοος, μόνιμος κάτοικος Κούβας, έχει προφυλακιστεί ενόψει της δίκης του. Οι εισαγγελικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για το πιθανό κίνητρο.

Τα τροχαία ατυχήματα στην πρωτεύουσα έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες λόγω της κακής κατάστασης των δρόμων και των παλαιών οχημάτων, ωστόσο περιστατικά εσκεμμένης πρόσκρουσης σε πεζούς θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια στο νησί.

