Οι Ταλιμπάν φέρονται να άφησαν γυναίκες να πεθάνουν αβοήθητες στα ερείπια μετά τους τρεις καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν σε διάστημα μίας εβδομάδας το Αφγανιστάν.

Ο πρώτος μεγάλος σεισμός των έξι βαθμών με εστιακό βάθος μόλις δέκα χιλιομέτρων τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ισοπέδωσε χωριά με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 2.200 άνθρωποι, να τραυματιστούν περισσότεροι από 3.600 και να εγκλωβιστούν πολλοί στα ερείπια.

Διασώστες και επιζήσασες λένε, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Telegraph, ότι αρκετές γυναίκες αγνοήθηκαν σκόπιμα από τις επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον πρώτο σεισμό λόγω του αυστηρού θρησκευτικού κώδικα, που επιβάλλουν οι Ταλιμπάν και απαγορεύει στους άρρενες διασώστες να τις αγγίζουν.

Λόγω των αυθαίρετων κανόνων των Ταλιμπάν απαγορεύεται επίσης η συμμετοχή γυναικών στις ομάδες διάσωσης.

Μια γυναίκα που κατάφερε να διασωθεί ανέφερε υπό καθεστώς ανωνυμίας υπό τον φόβο των Ταλιμπάν ότι είδε διασώστες να αφήνουν σκόπιμα αρκετές γυναίκες να πεθάνουν. «Μας έσπρωξαν στην άκρη και πήραν τους άνδρες για τις πρώτες βοήθειες. Μας άφησαν να αιμορραγούμε. Κανείς δεν προσφέρθηκε να βοηθήσει», είπε στην Telegraph.

Στο μικρό χωριό Ντεβγκάρ, ένας διασώστης είπε στην εφημερίδα ότι φέρεται να τους είχαν πει να μην «μιλούν με τις γυναίκες ή να προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν μαζί τους επειδή απαγορεύεται», προσθέτοντας ότι ακόμη και το να αγγίξουν μια νεκρή γυναίκα θα «είχε συνέπειες».

Η πλειονότητα των θυμάτων έχει αναφερθεί στην Κουνάρ του ανατολικού Αφγανιστάν, όπου πολλοί ζουν σε απόκρημνες κοιλάδες ποταμών που χωρίζονται από ψηλά βουνά.

2.205 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 3.640 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με έναν απολογισμό της κυβέρνησης των Ταλιμπάν. Δημοσιογράφος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ισχυρίστηκε στο δημοσίευμα ότι οι Ταλιμπάν «δεν επέτρεψαν στις γυναίκες» να συμμετάσχουν στην εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης στην Κουνάρ. Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα ήταν, όπως ισχυρίστηκαν, ήταν λίγες επίλεκτες που μετείχαν στις υπηρεσίες αρωγής του ΟΗΕ, που επιχειρούσαν επί τόπου.

