Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερις αστυνομικοί, σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων φυλών στη Βαγδάτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ. Οι αρχές επενέβησαν για να θέσουν τέλος στη βία, όμως τα στελέχη τους βρέθηκαν στο επίκεντρο της ένοπλης αντιπαράθεσης.

Αξιωματικοί ασφαλείας ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι συμπλοκές ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου, με αφορμή διαφωνίες για αυξήσεις στις τιμές ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας. Η πλειονότητα των Ιρακινών βασίζεται σε ιδιωτικές γεννήτριες για να αντιμετωπίζει τις συχνές και παρατεταμένες διακοπές ρεύματος.

Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν στη συνοικία Σαάντα και κόστισαν τη ζωή σε τέσσερις αστυνομικούς, δύο εκ των οποίων υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά την επέμβαση, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας. Το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο και για εννέα τραυματίες.

Οι δυνάμεις ασφαλείας που έσπευσαν στο σημείο δέχθηκαν πυρά από τους ενόπλους, στους οποίους ανταπέδωσαν, σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας πέντε. Έγιναν επίσης συλλήψεις.

Συγκρούσεις μεταξύ φυλών είναι συχνό φαινόμενο στο Ιράκ, όπου τα όπλα κυκλοφορούν ευρέως και οι παραδοσιακοί κώδικες τιμής παραμένουν ισχυροί. Η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες δύο δεκαετιών πολέμου και αστάθειας, που ξεκίνησαν με την αμερικανική εισβολή του 2003 και την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν, γεγονός που οδήγησε σε εμφύλιες συγκρούσεις και παρατεταμένη βία.

