Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη νοτιοανατολική Νορβηγία, όταν φωτιά σε κατοικία στο Χάμαρ στοίχισε τη ζωή σε τρεις έφηβες, ενώ ένα ακόμη κορίτσι παραμένει αγνοούμενο.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, Στιγκ Κάτο Λάρσεν, «τρία άτομα εντοπίστηκαν δυστυχώς νεκρά», ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου ατόμου. Τα θύματα ήταν ηλικίας 18 και 19 ετών, όπως διευκρίνισε.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 5:00 τοπική ώρα (06:00 ώρα Ελλάδας) και επεκτάθηκε σε γειτονικό σπίτι, πριν τεθεί υπό έλεγχο. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια, τα οποία παραμένουν άγνωστα.

