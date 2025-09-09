Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα νέα εντολή εκκένωσης για τους Παλαιστίνιους που παραμένουν στην πόλη της Γάζας, ενόψει εντατικοποίησης των επιχειρήσεων με στόχο την κατάληψη του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Λωρίδας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε καλέσει από χθες τους κατοίκους «να φύγουν τώρα», υπογραμμίζοντας ότι «μέσα σε δύο ημέρες καταστράφηκαν 50 πύργοι τρομοκρατών» και ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί με αυξημένη ένταση.

Στην πόλη της Γάζας, που θεωρείται το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς, ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε χθες ακόμη μία πολυκατοικία –την τέταρτη μέσα σε τρεις ημέρες– αφού προηγουμένως είχε καλέσει τους ενοίκους να απομακρυνθούν. Οι ισραηλινές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τις πολυκατοικίες για στρατιωτικές δραστηριότητες, κάτι που η παλαιστινιακή οργάνωση διαψεύδει.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έχει τεθεί υπό έλεγχο περίπου το 40% της πόλης, ενώ από τον Αύγουστο υπάρχει σε εξέλιξη σχέδιο για την πλήρη κατάληψή της.

protothema.gr