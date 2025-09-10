Οι συνεχείς πτήσεις ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ, δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη «σήμα» της Μόσχας προς τη Δύση. Η παραβίαση με 19 drones, για τα οποία η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι ήταν «σφάλμα» χωρίς πρόθεση στοχοποίησης εντός πολωνικού εδάφους, θεωρείται μια εξέλιξη εξαιρετικά ανησυχητική.

Η πρακτική παραπέμπει στην τακτική του «τεμαχισμού του σαλαμιού», μια μέθοδο σταδιακής κλιμάκωσης στην οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι είναι «ειδικός». Δεν είναι η πρώτη φορά στα περισσότερα από 20 χρόνια της διακυβέρνησής του που ο Ρώσος πρόεδρος καταφεύγει σε ανάλογες κινήσεις, επιδιώκοντας να πιέσει τη Δύση και να δοκιμάσει τα όρια ανοχής της Συμμαχίας.

Ο «τεμαχισμός του σαλαμιού»

Για πρώτη φορά ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιήθηκε το 2015, έναν χρόνο αφού η Ρωσία του Πούτιν είχε καταφέρει από τη μία να πάρει υπό τον έλεγχό της, την κατοχή και την κυριότητά της την χερσόνησο της Κριμαίας. Σε αυτή την επιχείρηση χωρίς να χυθεί αίμα, χωρίς να «πέσει ούτε σφαίρα» και μέσα από τα «μικρά πράσινα ανθρωπάκια» όπως το Κρεμλίνο ονόμασε τους χιλιάδες Ρώσους κομάντος που ξαφνικά εμφανίστηκαν έξω από στρατόπεδα και ενεργειακές υποδομές της μέχρι τότε Ουκρανικής χερσονήσου έδωσαν πολύ υλικό μελέτης σε όσους επέλεξαν να ψάξουν πίσω από τις εικόνες για τους τρόπους με τους οποίους η Ρωσία κράτησε σε απόλυτη ύπνωση την Δύση – κυρίως την Ευρώπη – και μεθοδικά με μικρές χειρουργικές κινήσεις σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της επιρροής της κατάφερε να κατακτήσει τον βασικό της στόχο χωρίς «δαπάνες» και πολέμους…

Στρατιωτικοί αναλυτές – κάποιοι από αυτούς και «πατέρες» του όρου της τακτικής του Πούτιν (τεμαχισμός σαλαμιού) – βλέπουν και πάλι την συγκεκριμένη πρακτική ή τουλάχιστον ισχυρίζονται πως υπάρχουν συγκεκριμένες «όμοιες» ψηφίδες στις ενέργειες της Ρωσίας τέσσερα σχεδόν χρόνια από την αποτυχημένη απόπειρα κατάκτησης του συνόλου της Ουκρανίας.

Η Ρωσία με τα 19 drones που έστειλε από την Λευκορωσία – για πρώτη φορά – και όχι διασχίζοντας τα ουκρανικά εδάφη – στην Πολωνία έχει καταφέρει χωρίς κανένα ιδιαίτερο κόστος να κάνει τρία πράγματα την ίδια στιγμή:

1. Τέσταρε την στρατιωτική και αμυντική ετοιμότητα της Πολωνίας

2. Μετρά τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης και

3. Ρίχνει την προσοχή των αντιπάλων σε ένα σημείο στο οποίο δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί

Η Μόσχα γνωρίζει καλά πως η Πολωνία δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων μία «εύκολη» υπόθεση και θέλει να μετρήσει κάθε πιθανότητα αλλά και κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να του φανεί πολύτιμο στο άμεσο μέλλον. Η Ρωσία έχει ήδη ανοιχτό το μέτωπο της Ουκρανίας και είναι δεδομένο πως το μόνο που ζητά από αυτό είναι η νίκη με τους δικούς της όρους αλλά και η ήττα όλων εκείνων που στηρίζουν το Κίεβο.



Τα Αμερικανικά B-52 και ο κόκκινος συναγερμός

Οι κινήσεις της Μόσχας φαίνεται πως δεν είναι κινήσεις που θα αφήσουν και πάλι χωρίς αντίβαρο οι ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος όντας σε επικοινωνία με το ΝΑΤΟ φαίνεται πως δεν έχει διάθεση να βρεθεί προ εκπλήξεων και για αυτόν ακριβώς τον λόγο οι ΗΠΑ που διαθέτουν περισσότερους από 10.000 στρατιώτες ήδη στην Πολωνία ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή.

Μαχητικό Β-52

Υπάρχουν αναφορές ότι αμερικανικά Β–52 έχουν απογειωθεί από αμερικανικές βάσεις με προορισμό την Πολωνία σε μία κίνηση που αν επιβεβαιωθούν, τότε θα πρόκειται για μία ξεκάθαρη θέση από το Οβάλ Γραφείο. Το τι θα ακολουθήσει σε μία τέτοια περίπτωση είναι δύσκολο να «προβλεφθεί» αλλά είναι ξεκάθαρο πως ο πόλεμος στην Ουκρανία πολύ δύσκολα θα μείνει εντός Ουκρανικών συνόρων.

