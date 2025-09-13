Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κύπρο, κοντά στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή.

The Tsunami Warning Center of the Chinese Ministry of Natural Resources issued a tsunami information alert at 10:37 am on September 13, 2025: At 10:37 am Beijing time on September 13, 2025, a 7.1-magnitude earthquake struck the offshore area east of the Kamchatka Peninsula at a… pic.twitter.com/frvJMhVpYY September 13, 2025

Η εκτίμηση για το μέγεθος είναι από το αμερικανικό γεωφυσικό κέντρο.

Shaking seen in the city moments ago: pic.twitter.com/haydfpLSCq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2025

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.

Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε μετά από τον σεισμό για τις ρωσικές ακτές, ωστόσο ήρθη λίγες ώρες αργότερα.

Η ευρύτερη περιοχή είχε χτυπηθεί στις 30 Ιουλίου από σεισμό 8,8 Ρίχτερ, έναν από τους μεγαλύτερους που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Γη.

❗️🇷🇺 – Magnitude 7.7 Earthquake Hits Off Russia's Kamchatka Peninsula



A magnitude 7.7 earthquake struck 120 miles east-southeast of Petropavlovsk-Kamchatsky at a depth of 22 miles, the U.S. Geological Survey reported.



The quake hit the same subduction zone as the July 29,… pic.twitter.com/ANRVUBMxtn — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 13, 2025

