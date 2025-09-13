Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κύπρο, κοντά στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή.
Η εκτίμηση για το μέγεθος είναι από το αμερικανικό γεωφυσικό κέντρο.
Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.
Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε μετά από τον σεισμό για τις ρωσικές ακτές, ωστόσο ήρθη λίγες ώρες αργότερα.
Η ευρύτερη περιοχή είχε χτυπηθεί στις 30 Ιουλίου από σεισμό 8,8 Ρίχτερ, έναν από τους μεγαλύτερους που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Γη.