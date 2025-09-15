Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με την Κίνα για τη συνέχιση της λειτουργίας του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκληρώνοντας έτσι μια πολυετή προσπάθεια που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Η συμφωνία αφορά την αλλαγή της ιδιοκτησίας της αμερικανικής επιχείρησης του TikTok, με τη νέα συμφωνία να περιλαμβάνει τη μετάβαση σε αμερικανική ιδιοκτησία.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι η εμπορική συνάντηση με την Κίνα στην Ευρώπη πήγε «ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ» και ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί σύντομα. Επιπλέον, ο ίδιος αναμένεται να συνομιλήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι την Παρασκευή για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία.

The big Trade Meeting in Europe between The United States of America, and China, has gone VERY WELL! It will be concluding shortly. A deal was also reached on a “certain” company that young people in our Country very much wanted to save. They will be very happy! I will be… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 15, 2025

Η συμφωνία αυτή έρχεται σε συνέχεια των συνεχών προσπαθειών της αμερικανικής κυβέρνησης για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας, καθώς η διοίκηση Τραμπ είχε εκφράσει ανησυχίες για τη δυνατότητα της κινεζικής κυβέρνησης να συλλέγει δεδομένα από Αμερικανούς χρήστες μέσω της πλατφόρμας. Για αυτό το λόγο, είχαν γίνει επανειλημμένες πιέσεις για τη μεταβίβαση του TikTok σε αμερικανική εταιρεία.

Σύμφωνα με τον Σκοτ Μπέσεντ, υψηλόβαθμο αξιωματούχο των αμερικανικών συνομιλιών, το πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στη Μαδρίτη, περιλαμβάνει τη μετάβαση του TikTok σε αμερικανική ιδιοκτησία. Ο Μπέσεντ δήλωσε πως η συμφωνία βρίσκεται σε καλό δρόμο, με τις τελικές λεπτομέρειες να αναμένεται να οριστικοποιηθούν μετά την επικείμενη συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών.

Η προσπάθεια για την πώληση της αμερικανικής επιχείρησης του TikTok είχε ξεκινήσει με τον Τραμπ να ανακοινώνει την επιθυμία του για την πώληση του TikTok σε αμερικανικό ιδιοκτήτη, προκειμένου να αποφευχθεί η απαγόρευσή του. Από την πρώτη θητεία του, ο Τραμπ είχε δώσει αρκετές παρατάσεις στις προθεσμίες για την πώληση της πλατφόρμας.

Η τελευταία προθεσμία, που ήταν η 17η Σεπτεμβρίου, επρόκειτο να λήξει χωρίς μια οριστική συμφωνία, αν και το Υπουργείο Οικονομικών και άλλοι αμερικανικοί φορείς είχαν κάνει σαφές ότι το TikTok δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς την αλλαγή της ιδιοκτησίας του σε αμερικανική εταιρεία.

Η νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2021 από το αμερικανικό Κογκρέσο, η Foreign Adversary Controlled Applications Act, απαγόρευσε το TikTok στις ΗΠΑ εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του με έδρα την Κίνα εκχωρούσε το μερίδιό του στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Προκειμένου να καθυστερήσει την εφαρμογή του νόμου, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που ανέβαλε την εφαρμογή του για 75 ημέρες, δίνοντας χρόνο για τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας.

Παρά τις καθυστερήσεις και τις συνεχείς παρατάσεις, ο Τραμπ είχε επισημάνει ότι το ζήτημα του TikTok αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους τομείς της πολιτικής του στο μέτωπο της εθνικής ασφάλειας, γεγονός που υποδεικνύει την κρισιμότητα της συμφωνίας για την αμερικανική κυβέρνηση.

Η συμφωνία για το TikTok αναμένεται να έχει σημαντικές στρατηγικές συνέπειες. Η πλατφόρμα, που διαθέτει πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, έχει δημιουργήσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, καθώς ο Τραμπ και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους για την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών και την πιθανή επιρροή της Κίνας στην αμερικανική κοινωνία μέσω της εφαρμογής.

Αν και η συμφωνία αναμένεται να λύσει το άμεσο ζήτημα, η πλατφόρμα ενδέχεται να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αντιπαράθεσης, καθώς ορισμένα μέλη του Κογκρέσου συνεχίζουν να πιέζουν για πιο αυστηρούς ελέγχους και περιορισμούς.

Η επικείμενη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών θα είναι καθοριστική για τη μορφή που θα λάβει η συμφωνία και για τις επόμενες κινήσεις που θα ακολουθήσουν σε αυτό το πολύπλοκο ζήτημα.

