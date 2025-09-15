Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά χωρών που, όπως είπε, έχουν στόχο να πλήξουν το Ισραήλ και να διαβρώσουν την υποστήριξη των συμμάχων του.

«Εκτιμούμε την υποστήριξή σας», είπε ο πρωθυπουργός στην αντιπροσωπεία – τη μεγαλύτερη ομάδα νομοθετών από μία μόνο χώρα που επισκέφθηκε ποτέ το Ισραήλ – προσθέτοντας ότι «υπάρχει μια προσπάθεια να διαβρωθεί αυτή η υποστήριξη».

«Έχουν πετύχει παγκόσμια απομόνωση; Όχι. Οι ΗΠΑ είναι μαζί μας, όπως και πολλές άλλες χώρες. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα που επικεντρώνεται στη Δυτική Ευρώπη και εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την άρση αυτού του αποκλεισμού», τόνισε. «Όπως πετύχαμε με τον στρατιωτικό αποκλεισμό, θα πετύχουμε και με τον πολιτικό αποκλεισμό», πρόσθεσε.

«Μια προσπάθεια πολιορκίας – όχι τόσο απομόνωσης όσο πολιορκίας του Ισραήλ – που ενορχηστρώνεται από τις ίδιες δυνάμεις που υποστήριξαν το Ιράν», συνέχισε.

Μάλιστα δεν δίστασε να κατονομάσει τις χώρες αυτές. Το Ιράν επιχείρησε «στρατιωτική πολιορκία» του Ισραήλ μέσω του δικτύου των τρομοκρατικών πληρεξουσίων του, και το Ισραήλ «μπόρεσε να απελευθερωθεί από αυτήν την πολιορκία», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα για να απελευθερωθούμε από αυτήν την πολιορκία που οργανώνεται από μερικά κράτη».

«Το ένα είναι η Κίνα. Και το άλλο είναι το Κατάρ. Οργανώνουν μια επίθεση στο Ισραήλ… μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του δυτικού κόσμου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και θα το αντιμετωπίσουμε με τις δικές μας μεθόδους», προειδοποίησε.

Τι συζήτησαν Νετανιάχου – Ρούμπιο

Η ομιλία Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της συνάντησης του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και την κοινή συνέντευξη που ακολούθησε αν.

«Η παρουσία του Ρούμπιο είναι ένα σαφές σημάδι ότι οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ ενάντια στον αντισημιτισμό και τις “αδύναμες κυβερνήσεις” που δαιμονοποιούν το Ισραήλ», τόνισε ο Νετανιάχου.

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε από κοινού», για να αντιμετωπίσουμε τους κοινούς εχθρούς και να προστατεύσουμε τον κοινό πολιτισμό μας, σημείωσε ακόμη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

O Νετανιάχου δήλωσε ακόμη ότι δεν αποκλείει περαιτέρω πλήγματα εναντίον ηγετών της Χαμάς «όπου κι αν βρίσκονται».

Από την πλευρά του ο Ρούμπιο, δήλωσε ότι «όλοι οι όμηροι» πρέπει να επιστρέψουν αμέσως στις πατρίδες τους και ότι η Χαμάς πρέπει να “εξοντωθεί” ως ένοπλη ομάδα» προσθέτοντας πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει προσηλωμένος σε αυτούς τους στόχους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ιράν απειλεί όχι μόνο το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αλλά και τους συμμάχους του Κόλπου και την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι ένα πυρηνικό Ιράν αποτελεί «απαράδεκτο κίνδυνο» για τον κόσμο.

Σκληρή γλώσσα από τους ηγέτες στη σύνοδο του Κατάρ

Οι δηλώσεις Νετανιάχου έγιναν ενώ αραβικές και ισλαμικές χώρες από τη Ντόχα όπου πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύνοδος κορυφής για το χτύπημα της Χαμάς άσκησαν έντονη κριτική.

Ο εμίρης του Κατάρ κατηγορώντας την ισραηλινή κυβέρνηση ότι προσπάθησε να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, με την ισραηλινή επίθεση κατά ανώτατων μελών της Χαμάς την 9η Σεπτεμβρίου στην Ντόχα.

«Όποιος εργάζεται επίμονα και μεθοδικά για να δολοφονήσει το μέρος με το οποίο διαπραγματεύεται έχει σκοπό να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, κατά την έναρξη της αραβοϊσλαμικής συνόδου κορυφής στη Ντόχα.

Επιτέθηκε προσωπικά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό κατηγορώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «ονειρεύεται η αραβική περιοχή να γίνει μια σφαίρα ισραηλινής επιρροής». «Και αυτό είναι μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση».

Οι ηγέτες της Αιγύπτου και της Ιορδανίας τόνισαν ότι οι ενέργειές του Ισραήλ εμποδίζουν οποιαδήποτε νέα περιφερειακή ειρηνευτική συμφωνία. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ ελ-Σίσι δήλωσε ότι το Ισραήλ ξεπέρασε «όλες τις κόκκινες γραμμές» στην επιδρομή του στη Ντόχα.

«Η συμπεριφορά του Ισραήλ ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές και το καταδικάζουμε αυτό με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Το ισραηλινό χάος απαιτεί κοινή δράση για την προστασία των συμφερόντων μας». τόνισε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή εμποδίζει το μέλλον της ειρήνης, απειλεί την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των λαών της περιοχής και προσθέτει εμπόδια στις πιθανότητες για τυχόν νέες ειρηνευτικές συμφωνίες και μάλιστα ακυρώνει τις υπάρχουσες», λέει ο Σίσι, η χώρα του οποίου διατηρεί σταθερούς, αν και δύσκολους, δεσμούς με το Ισραήλ εδώ και 45 χρόνια.

Από την πλευρά του ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντουλάχ Β’, του οποίου η χώρα έχει επίσης υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ πριν από 30 χρόνια, είπε στη σύνοδο κορυφής ότι «το χτύπημα στο Κατάρ αποτελεί απόδειξη ότι η ισραηλινή απειλή δεν γνωρίζει όρια και η απάντησή μας πρέπει να είναι σαφής και αποτρεπτική».

Μάλιστα κάλεσε τα αραβικά και ισλαμικά κράτη να λάβουν πρακτικές αποφάσεις επί του θέματος και να «εξετάσουν όλα τα εργαλεία κοινής δράσης» για να αντιμετωπίσουν αυτήν την απειλή.

cnn.gr