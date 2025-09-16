Εισαγγελείς των ΗΠΑ προετοιμάζονται να απαγγείλουν κατηγορίες σήμερα, στον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα για τη δολοφονία του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ, στο Όρεμ.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Ρόμπινσον αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση πρώτου βαθμού. Η σοβαρότερη κατηγορία είναι ο φόνος με επιβαρυντικές περιστάσεις, για την οποία, εάν καταδικαστεί, μπορεί να του επιβληθεί η θανατική ποινή. Σημειώνεται ότι στη Γιούτα, η τελευταία εκτέλεση για πυροβολισμό έγινε τον Ιούνιο του 2010.

Η πρώτη ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία θα απαγγελθούν επίσημα οι κατηγορίες, έχει προγραμματιστεί για τις 21:00 (ώρα Κύπρου). Ο Ρόμπινσον θα εμφανιστεί πιθανώς μέσω εικονικής διαδικασίας, καθώς κρατείται χωρίς εγγύηση και δεν έχει επιβεβαιωθεί η εκπροσώπησή του από δικηγόρο.

Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει στοιχεία, όπως ένα τουφέκι και πυρομαχικά με χαραγμένα αντιφασιστικά μηνύματα, που συνδέονται με δημοφιλή memes, βρέθηκαν κοντά στον τόπο του εγκλήματος. Παράλληλα, ο 22χρονος δεν συνεργάζεται με τις Αρχές, ωστόσο ο περίγυρός του παρέχει πληροφορίες που βοηθούν στη συλλογή στοιχείων για τη δολοφονία και το πιθανό κίνητρό του. «Δεν συνεργάζεται, αλλά όλοι οι γύρω του συνεργάζονται. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

Ένα από τα άτομα που συνομιλούν με τους ερευνητές είναι ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον, με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε σχέση, σύμφωνα με τον Κοξ που σημείωσε ότι ο συγκάτοικος είναι «άνδρας που μεταβαίνει σε γυναίκα».

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανέφερε ότι στοιχεία DNA συνδέουν τον Ρόμπινσον με μια πετσέτα τυλιγμένη γύρω από ένα τουφέκι και ένα κατσαβίδι που βρέθηκε στην οροφή από όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ. Ο ίδιος σημείωσε πως πριν από την επίθεση, ο Ρόμπινσον είχε γράψει σε σημείωμα ότι είχε την ευκαιρία να σκοτώσει τον Κερκ και ότι θα το έκανε.

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το κίνητρο για την επίθεση, ενώ οι πληροφορίες για τις πολιτικές πεποιθήσεις του Ρόμπινσον παραμένουν ασαφείς. Ο Σπένσερ Κοξ επεσήμανε ότι οι απόψεις του Ρόμπινσον είχαν μετατοπιστεί προς τα αριστερά τα τελευταία χρόνια και ότι περνούσε πολύ χρόνο στο deep web. Επίσης, συνεργάζεται με τους ερευνητές ο συγκάτοικος του δράστη, ο οποίος φέρεται να μεταβαίνει από άνδρας σε γυναίκα, χωρίς όμως η ταυτότητα φύλου να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της έρευνας, σύμφωνα με τον Κοξ.

Στο πλαίσιο της έρευνας βρέθηκαν χαραγμένα μηνύματα σε τέσσερις κάλυκες, όπως το «Hey fascist! CATCH!» και το «If you read this, you are GAY Lmao», που υποδεικνύουν συνδέσεις με online κοινότητες και βιντεοπαιχνίδια, αλλά και πιθανή σύνδεση με ακροδεξιά κινήματα.

Ορισμένοι αναλυτές συνδέουν τον Ρόμπινσον με το κίνημα Groypers, μια ακροδεξιά, νεοφιλελεύθερη ομάδα που σχετίζεται με τον Νικ Φουέντες και προωθεί ακραίες ιδέες για λευκή υπεροχή, εναντίον πολυπολιτισμικών πολιτικών και υπέρ μιας «καθαρής» συντηρητικής γραμμής. Το κίνημα χρησιμοποιεί memes και κοινωνικά δίκτυα για να προσελκύσει υποστηρικτές, και οι φράσεις στους κάλυκες του Ρόμπινσον φαίνεται να αντικατοπτρίζουν την ιδεολογία αυτή.

Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί με εντατικούς ελέγχους στοιχείων και συνεχή προσπάθεια των Αρχών να προσδιορίσουν τόσο το κίνητρο όσο και τις πιθανές συνδέσεις του δράστη με ακραίες ιδεολογικές ομάδες.

