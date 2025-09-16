«Πλήρη εμπιστοσύνη στην οικονομία του Ισραήλ» δηλώνει πως έχει ο πρωθυπουργός της χώρας, Βενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι «ακόμη περισσότερο, (η οικονομία του Ισραήλ) έχει καταπλήξει ολόκληρο τον κόσμο τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ βρισκόμαστε σε πόλεμο».



Σε συνέντευξη τύπου που παρέθεσε σήμερα, ο Νετανιάχου, παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία, είπε ότι το σεκέλ είναι ισχυρότερο από ότι πριν τον πόλεμο, πως η ισραηλινή χρηματιστηριακή αγορά σημειώνει ρεκόρ, ότι η ανεργία της χώρας βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ τόνισε ότι πρόσφατα υπήρξε μεγάλη εισροή ξένων επενδύσεων στο Ισραήλ και πως οι τιμές των κατοικιών πέφτουν.

Σημειώνεται πως η συνέντευξη τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχεται μία μέρα μετά από τις δηλώσεις του για την απομόνωση της χώρας από τη διεθνή σκηνή εξαιτίας των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα, κατά τις οποίες τόνισε πως το Ισραήλ θα αναγκαστεί να γίνει μία «σούπερ Σπάρτη».



Η φράση του αυτή απέσπασε πολλές αρνητικές αντιδράσεις, ενώ σύμφωνα με τους Times of Israel, παρατηρήθηκε επίσης πτώση των μετοχών στο Χρηματιστήριο του Ισραήλ. Ωστόσο, σήμερα, ο Νετανιάχου είπε ότι πρόκειται για μία «παρεξήγηση».



Αν και παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προσπάθειες απομόνωσης του Ισραήλ, τόνισε ότι αυτές έχουν πολιτικά και όχι οικονομικά κίνητρα. «Δεν απορρίπτω τις προσπάθειες να μας περιορίσουν οικονομικά – τις γνωρίζουμε. Είναι πιθανό να υπάρξουν τέτοιες προσπάθειες. Αλλά ο κόσμος θέλει τα προϊόντα που παράγει το Ισραήλ», είπε.

Διευκρίνισε, επίσης, ότι τα σχόλιά του χθες επικεντρώνονταν στις αμυντικές βιομηχανίες και όχι στην ευρύτερη οικονομία.



«Υπάρχει ένας τομέας στον οποίο αναφέρθηκα και στον οποίο πράγματι θα μπορούσαν να υπάρξουν περιορισμοί, όχι οικονομικοί, αλλά πολιτικοί στην ουσία τους, και αυτό συμβαίνει στις αμυντικές βιομηχανίες», είπε.



Και συνέχισε: «Οι αμυντικές βιομηχανίες μας βρίσκονται σε άνοδο. Έχουν επιτύχει τεράστια αποτελέσματα στις εξαγωγές, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, αλλά εκεί πράγματι αντιμετωπίσαμε, και θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε ξανά, πολιτικούς περιορισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου», συνεχίζει.

«Και αν υπάρχει ένα μάθημα που έχουμε αντλήσει από αυτόν τον πόλεμο, είναι ότι θέλουμε να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν θα υφιστάμεθα περιορισμούς – ότι το Ισραήλ θα υπερασπίζεται τον εαυτό του με τις δικές του δυνάμεις και με τα δικά του όπλα. Και γι’ αυτό θέλουμε να επιτύχουμε την ανεξαρτησία μας στον τομέα της ασφάλειας», είπε ο Νετανιάχου.



«Χθες, όταν μίλησα με ανθρώπους από το Υπουργείο Οικονομικών, με αγρότες και με άλλους, είπα: μην μας περιορίζετε. Προχωράμε με γοργά βήματα, τόσο στη νέα τεχνολογία όσο και στην παραγωγή σε πολύ πιο βιομηχανική κλίμακα. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να μειώσω τη γραφειοκρατία που μας περιορίζει… Και σε αυτό αναφερόμουν. Με άλλα λόγια, αγωνιζόμαστε για την ανεξαρτησία μας στον τομέα της ασφάλειας. Και τους ζήτησα να μειώσουν τη γραφειοκρατία».



« (Η πτώση των μετοχών) δεν μας συγκλόνισε. Και ο λόγος που δεν μας συγκλόνισε είναι ένας: επειδή ουσιαστικά, το χρηματιστήριο – οι αγορές – κατανοούν αυτό που είπα, τη δύναμη της οικονομίας του Ισραήλ και την κερδοφορία των επενδύσεων στο Ισραήλ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να εξασφαλίσουμε το μέλλον μας», λέει.



Παρόλο που ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου για οικονομικά θέματα, το Channel 12 ανέφερε ότι ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς αρνήθηκε να συμμετάσχει στην εκδήλωση, παρά το γεγονός ότι είχε προσκληθεί.