Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι ενέκριναν την πώληση περισσότερων από 2.500 αντιαρματικών πυραύλων Javelin, μαζί με 253 ελαφρά συστήματα ελέγχου πυρός και συναφή εξοπλισμό και υπηρεσίες, στην Πολωνία, μέλος του NATO που συνορεύει με την Ουκρανία, έναντι 780 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ενισχύοντας την ασφάλεια ενός συμμάχου του NATO που αποτελεί δύναμη πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη», αναφέρει η ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA).

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε την έγκρισή του, ενώ η DSCA διαβίβασε την απαιτούμενη από τον νόμο ειδοποίηση στο Κογκρέσο, το οποίο αναμένεται να δώσει και τυπικά το πράσινο φως.

Η Πολωνία, σύμμαχος–κλειδί της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια ταχύ πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεών της, επικαλούμενη τη ρωσική απειλή, και έχει υπογράψει σειρά συμβάσεων για αγορά εξοπλισμών, κυρίως με τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

Η χώρα σχεδιάζει να διαθέσει το 2026 ποσοστό 4,8% του ΑΕΠ της για στρατιωτικές δαπάνες, από 4,7% φέτος.

