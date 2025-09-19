Ένα πολυαναμενόμενο deal για το TikTok φαίνεται να βρίσκεται κοντά, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ να συζητούν τους όρους της συμφωνίας την Παρασκευή (19/9).

Ανώτατοι αξιωματούχοι από τις δύο πλευρές κατέληξαν αυτή την εβδομάδα σε ένα «πλαίσιο συμφωνίας», το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα μπορούσε να οδηγήσει στην πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok σε ομάδα αμερικανικών εταιρειών.

Αν η συμφωνία προχωρήσει, θα συνιστά μια «σπάνια πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις εμπορίου ΗΠΑ–Κίνας, όπως εκτιμούν ειδικοί, επιλύοντας ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει τα διεθνή ΜΜΕ εδώ και χρόνια.

Τι σημαίνει η συμφωνία για τους 170 εκατομμύρια χρήστες του TikTok στις ΗΠΑ;

Η συμφωνία μπορεί να σημαίνει σημαντικές αλλαγές για το TikTok και για τους χρήστες του στις ΗΠΑ. Αναφορές κάνουν λόγο για τη δημιουργία μιας αμερικάνικης εκδοχής του TikTok, η οποία πιθανώς να είναι πιο περιορισμένη και να μην έχει πλήρη πρόσβαση στις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η κινεζική μητρική εταιρεία ByteDance.

Η μεγάλη διαφορά στην όλη συμφωνία είναι η ενασχόληση με τον αλγόριθμο του TikTok, το «μυστικό συστατικό» που είναι υπεύθυνο για την ευχρηστία και την επιτυχία της εφαρμογής, προτείνοντας περιεχόμενο στους χρήστες με βάση τις προτιμήσεις τους. Η ByteDance αναμένεται να διατηρήσει τον έλεγχο αυτού του αλγορίθμου στην Κίνα, όμως, η κινεζική κυβέρνηση φαίνεται να επιτρέπει τη «χρησιμοποίηση» του αλγορίθμου και άλλων διανοητικών δικαιωμάτων από την αμερικανική πλευρά.

Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες στις ΗΠΑ ενδέχεται να δουν μια εκδοχή του TikTok που θα έχει περιορισμένο περιεχόμενο και διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Η αμερικανική πλευρά φαίνεται να επιθυμεί μεγαλύτερο έλεγχο και διαφάνεια σχετικά με τα δεδομένα των χρηστών και την επιρροή του TikTok στους Αμερικανούς χρήστες.

Η συμφωνία για το TikTok και οι αμερικανικές αμφιβολίες για την κινεζική επιρροή

Από την εν λόγω συμφωνία, δεν λείπουν οι αντιφάσεις. Παρά την επιθυμία του Τραμπ για συμφωνία, στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης εκφράζουν ανησυχίες για την ενδεχόμενη κινεζική επιρροή στην εφαρμογή. Ορισμένοι Αμερικανοί νομοθέτες, όπως ο Ρεπουμπλικάνος Γερουσιαστής Τζον Μούλενταρ, υπογραμμίζουν ότι η συμφωνία ενδέχεται να επιτρέπει ακόμα στην Κίνα να ασκεί έλεγχο, κάτι που μπορεί να έρθει σε αντίθεση με τον νόμο για την ασφάλεια των δεδομένων.

Η όλη διαδικασία ενδέχεται να απαιτήσει μήνες ή και χρόνια για να ολοκληρωθεί, καθώς υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Ανάμεσα τους, η αλληλεπίδραση του TikTok στις ΗΠΑ με τις διεθνείς δραστηριότητές του, αλλά και η ανάγκη για έγκριση της συμφωνίας από το διοικητικό συμβούλιο της ByteDance.

Τα οφέλη για την Κίνα: Διατηρεί τον έλεγχο στην τεχνολογία και τον αλγόριθμο

Αν η συμφωνία προχωρήσει, η Κίνα θα διατηρήσει τον έλεγχο του αλγορίθμου και των πιο σημαντικών τεχνολογιών του TikTok, και η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για άλλες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας που επιθυμούν να επεκταθούν στην αμερικανική αγορά. Ενδεχομένως, αυτό να δημιουργήσει προηγούμενο για τη μεταφορά άλλων στρατηγικών τεχνολογιών, όπως οι μπαταρίες και τα σπάνια γήινα, προς τις ΗΠΑ.

Η συμφωνία αυτή φαίνεται να εξυπηρετεί και τα συμφέροντα της Κίνας στο πλαίσιο της εμπορικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ, προσφέροντας στην χώρα της Ασίας έναν τρόπο να εξάγει τεχνολογία με τους δικούς της όρους, χωρίς να θίγεται η εθνική της ασφάλεια ή τα συμφέροντά της.

Η «αόρατη μάχη» ΗΠΑ-Κίνας πίσω από το TikTok

Αναμένονται ακόμη πολλές εξελίξεις στο θέμα του TikTok. Η συμφωνία, αν και φαινομενικά είναι μια λύση που ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, μπορεί να προκαλέσει ανατροπές σε βάθος χρόνου, καθώς η πολιτική και οι διεθνείς σχέσεις μπορεί να επηρεάσουν την πορεία της εφαρμογής. Αξιοσημείωτο είναι ότι, ακόμα και αν η συμφωνία προχωρήσει, οι διαφορές συμφερόντων των δύο μεγάλων δυνάμεων μπορεί να οδηγήσουν σε μελλοντικά προβλήματα για το TikTok στις ΗΠΑ.

Εν κατακλείδι, το μέλλον του TikTok είναι αβέβαιο. Ωστόσο, φαίνεται πως η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να έχει μεγάλες επιπτώσεις τόσο για την εφαρμογή όσο και για τη γεωπολιτική ισορροπία στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

iefimerida.gr