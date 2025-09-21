Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντέδρασε έντονα στην απόφαση Βρετανίας, Καναδά και Αυστραλίας να προχωρήσουν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή «τεράστια επιβράβευση της τρομοκρατίας». Οι δηλώσεις του έγιναν σήμερα και αποτελούν την πρώτη επίσημη τοποθέτησή του για την πρωτοβουλία των τριών χωρών.

«Και έχω άλλο ένα μήνυμα για εσάς: Δεν θα υπάρξει. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», ανέφερε ο Νετανιάχου σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η επίσημη απάντηση της κυβέρνησης θα ανακοινωθεί μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πολιτική της χώρας του για την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη θα συνεχιστεί χωρίς καμία αλλαγή.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου:

«Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος. Η απάντηση στην πρόσφατη απόπειρα επιβολής ενός κράτους τρομοκρατίας στην καρδιά της γης μας θα δοθεί μετά την επιστροφή μου από τις ΗΠΑ. Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: δίνετε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία. Και έχω ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη. Για χρόνια έχω αποτρέψει τη δημιουργία αυτού του κράτους τρομοκρατίας, παρά τις τεράστιες πιέσεις τόσο από μέσα όσο και από έξω. Το κάναμε αυτό με αποφασιστικότητα και με πολιτική σοφία. Επιπλέον, έχουμε διπλασιάσει τους εβραϊκούς οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρια — και θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Η απάντηση στην πρόσφατη απόπειρα επιβολής ενός κράτους τρομοκρατίας στην καρδιά της γης μας θα δοθεί μετά την επιστροφή μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένετε».

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος

Το Λονδίνο θεωρεί το βήμα αυτό ως μοχλό πίεσης για μια μόνιμη λύση. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη συμφωνία, μια αναμορφωμένη και εκλεγμένη παλαιστινιακή κυβέρνηση, απαλλαγμένη από την επιρροή της Χαμάς, θα λειτουργεί παράλληλα με το Ισραήλ.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s September 21, 2025

«Για πολλές δεκαετίες, η δέσμευση του Καναδά για (μια λύση δύο κρατών) βασιζόταν στην προσδοκία ότι αυτό το αποτέλεσμα θα επιτευχθεί τελικά στο πλαίσιο μιας διαπραγματευτικής συμφωνίας», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.

«Η Χαμάς έχει τρομοκρατήσει τον λαό του Ισραήλ και καταπιέζει τον λαό της Γάζας, προκαλώντας φρικτά δεινά», ανέφερε η δήλωση του γραφείου του πρωθυπουργού. «Η Χαμάς έχει κλέψει από τον παλαιστινιακό λαό, του έχει στερήσει τη ζωή και την ελευθερία του και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καθορίζει το μέλλον του», αναφέρει στη συνέχεια.

Επιπλέον, «η σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά για να αποτρέψει την προοπτική της ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους… Είναι πλέον η δηλωμένη πολιτική της σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης ότι “δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος”».

Ο Καναδάς προσφέρει τη συνεργασία του στην «οικοδόμηση της υπόσχεσης ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ»

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την Κυριακή. Η αναγνώριση έχει ως στόχο να δώσει νέα ώθηση σε μια λύση δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων.

Ο Αλμπανέζε δήλωσε ότι η Αυστραλία αναγνωρίζει «τις νόμιμες και μακροχρόνιες προσδοκίες του λαού της Παλαιστίνης για ένα δικό τους κράτος». Η ίδρυση πρεσβείας και η ανάπτυξη ενεργών διπλωματικών σχέσεων θα πραγματοποιηθούν μόλις η Παλαιστινιακή Αρχή εκπληρώσει τις δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις που ζητά η διεθνής κοινότητα.

Αυτές περιλαμβάνουν την αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ και τη δέσμευση για τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών και την εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς της χρηματοδότησης.

Οι κυβερνήσεις που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη επιμένουν ότι η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο σε οποιοδήποτε νέο κράτος.

Ο Αλμπανέζε και η υπουργός Εξωτερικών, Πένι Γουόνγκ, έσπευσαν να τονίσουν ότι η ηγεσία του Τραμπ ήταν ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση «ενός αξιόπιστου σχεδίου ειρήνης». Δήλωσαν ότι ο Λευκός Οίκος και ο Αραβικός Σύνδεσμος θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανοικοδόμηση της Γάζας και να εγγυηθούν την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Η Αυστραλία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους μας για να συμβάλει στην αξιοποίηση της σημερινής πράξης αναγνώρισης και να φέρει τη Μέση Ανατολή πιο κοντά στη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια που είναι η ελπίδα και το δικαίωμα όλης της ανθρωπότητας», δήλωσαν οι δύο σε κοινή ανακοίνωση.

https://twitter.com/AlboMP/status/1969748666937459069?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1969748666937459069%7Ctwgr%5E852ceb46c92bdc8526bb196c69c76c13884f3a79%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fworld%2Farticle%2F1699210%2Fo-kanadas-kai-i-australia-anagnorisan-palaistiniako-kratos-anamenetai-anakoinosi-kai-apo-ti-vretania%2F

Βολές του Ισραήλ μετά την αναγνώριση

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αντέδρασε έντονα στην απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος, χαρακτηρίζοντάς την «τίποτα λιγότερο από επιβράβευση της τζιχαντιστικής Χαμάς».

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X, το ισραηλινό υπουργείο αναφέρει: «Η αναγνώριση δεν είναι τίποτα περισσότερο από επιβράβευση της τζιχαντιστικής Χαμάς – που ενθαρρύνεται από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, με την οποία συνδέεται στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται ακόμη πως «οι ίδιοι οι ηγέτες της Χαμάς παραδέχονται ανοιχτά: αυτή η αναγνώριση είναι άμεσο αποτέλεσμα, ο “καρπός” της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Μην αφήνετε την τζιχαντιστική ιδεολογία να υπαγορεύει την πολιτική σας».

Recognition is nothing but a reward for jihadist Hamas – emboldened by its Muslim Brotherhood affiliated in the UK.



Hamas leaders themselves openly admit: this recognition is a direct outcome, the “fruit” for the October 7 massacre.



Don't let Jihadist ideology dictate your… pic.twitter.com/L70nmWm0Xq — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 21, 2025

Η αντίδραση Αμπάς

Ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση από τη Βρετανία ενός παλαιστινιακου κράτους είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παλαιστινιακή προεδρία.

«Ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Κράτους Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την ανακοίνωση της αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς τη συγκεκριμενοποίηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η προεδρία.

protothema.gr