Σφοδρές αντιδράσεις από 40 χώρες της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος, προκάλεσε η εισβολή τριών οπλισμένων ρωσικών MiG-31 στον εναέριο χώρο της Εσθονίας στις 19 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την Ταλίν, τα μαχητικά παρέμειναν περίπου 12 λεπτά εντός του εδάφους του ΝΑΤΟ, διεισδύοντας περίπου 100 χλμ. και φθάνοντας κοντά στην πρωτεύουσα, σε μία, όπως καταγγέλλεται, «επικίνδυνη κλιμάκωση». Πρόκειται μάλιστα για την τέταρτη τέτοια παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία μέσα στο 2025.

Οι χώρες που υπέγραψαν τη σχετική δήλωση χαρακτήρισαν την ενέργεια παραβίαση του διεθνούς δικαίου και «προσβλητική» απέναντι στις διεθνείς προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι η ενέργεια εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο προκλήσεων κατά γειτόνων της Ρωσίας, με αναφορές σε πρόσφατες παραβιάσεις στην Πολωνία και τη Ρουμανία. Οι υπογράφουσες χώρες κάλεσαν τη Μόσχα να σταματήσει άμεσα τις επιθετικές ενέργειες και να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών.

Γεραπετρίτης: Καλούμε τη Ρωσία να σταματήσει την ένοπλη επιθετικότητά της

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τόνισε την καταδίκη της Αθήνας και την αλληλεγγύη προς την Εσθονία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας και, γενικότερα, οποιουδήποτε κράτους μέλους. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στην Εσθονία, μια φίλη χώρα και σύμμαχο στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ». Παράλληλα απηύθυνε έκκληση προς τη Ρωσία «να σταματήσει αμέσως αυτές τις παράνομες πράξεις και να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

CNN.gr