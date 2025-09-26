Μετά από τέσσερα χρόνια, ο Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε χθες στον Λευκό Οίκο για συνάντηση 2,5 ωρών με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρώντας μια «ολική επαναφορά» της Τουρκίας στην αμερικανική και διεθνή πολιτική σκηνή.

Η Άγκυρα προσήλθε με σαφή ατζέντα, ζητώντας επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35, νέα F-16, εμβάθυνση της αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας, μεταφορά τεχνογνωσίας και αύξηση του εμπορίου, με αιχμή την αγορά 200 αεροσκαφών από την Boeing. Η τουρκική πλευρά έθεσε στο τραπέζι οικονομικά «δώρα» δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, εμφανίστηκε διατεθειμένος να εξαιρέσει την Τουρκία από τις κυρώσεις του νόμου CAATSA για τα αμερικανικά μαχητικά, ζητώντας όμως σε αντάλλαγμα τη διακοπή εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου. Η Ουάσινγκτον θεωρεί πως η χρηματοδότηση της Μόσχας μέσω της ενέργειας υπονομεύει τη Δύση, ενώ η κατοχή του συστήματος S-400 παραμένει εμπόδιο στην τουρκοαμερικανική συνεργασία.

Σύμφωνα με το Atlantic Council, η συνάντηση θεωρήθηκε επιτυχής, σηματοδοτώντας βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις. Κατά τις συνομιλίες φέρεται να επισημοποιήθηκαν δύο σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες: μια 20ετής συμφωνία για εισαγωγή LNG αξίας 43 δισ. δολαρίων και μια συνεργασία για πυρηνική ενέργεια με μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες.

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα, τονίζοντας ότι η Άγκυρα «πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για τις ΗΠΑ». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μεταφέροντας αίτημα προς τον Ερντογάν.

«Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα κοινά βήματα που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα ως δύο σύμμαχες και φίλες χώρες. Η έμφαση δόθηκε σε τομείς περιφερειακής συνεργασίας που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Ήταν μια εξαιρετικά παραγωγική και επιτυχημένη επίσκεψη» δήλωσε o Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δίνοντας τον τόνο της χθεσινής ημέρας, με ανοιχτό τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Η συνάντηση ενίσχυσε τη διπλωματική θέση της Τουρκίας, σηματοδοτώντας, όπως επισημαίνουν αναλυτές, μια προσπάθεια απογαλακτισμού από τη Μόσχα και στενότερης ευθυγράμμισης με τις ΗΠΑ.

«Η έμφαση δόθηκε σε τομείς περιφερειακής συνεργασίας που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Ήταν μια εξαιρετικά παραγωγική και επιτυχημένη επίσκεψη», ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, σκιαγραφώντας τον οδικό χάρτη εφαρμογής των συμφωνηθέντων.

Protothema.gr