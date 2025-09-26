Ξένοι γιατροί και νοσηλευτές που υπηρέτησαν στη Λωρίδα της Γάζας περιγράφουν τραυματισμούς άμαχων Παλαιστινίων πιο σοβαρούς από αυτούς που έχουν παρατηρηθεί σε άλλες σύγχρονες συγκρούσεις, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό BMJ.

Η μελέτη βασίστηκε σε απαντήσεις 78 εργαζομένων ανθρωπιστικής περίθαλψης, κυρίως από Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, οι οποίοι υπηρέτησαν σε αποστολές μεταξύ Αυγούστου 2024 και Φεβρουαρίου 2025. Οι ίδιοι κατέγραψαν περισσότερους από 23.700 τραυματισμούς, εκ των οποίων σχεδόν 7.000 οφείλονταν σε όπλα, αριθμοί που ευθυγραμμίζονται με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Βρετανός χειρουργός Ομάρ Ελ-Τάτζι, σημείωσε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων χαρακτήρισε τα περιστατικά στη Γάζα «τα χειρότερα που έχουν δει ποτέ». Τα δύο τρίτα των τραυμάτων που σχετίζονται με όπλα προήλθαν από εκρήξεις, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με άλλες συγκρούσεις, προσεγγίζοντας τα επίπεδα τραυματισμών στρατιωτών σε Ιράκ και Αφγανιστάν.

Ο Ελ-Τάτζι υπογράμμισε τη συχνότητα σοβαρών εγκαυμάτων τρίτου και τέταρτου βαθμού, ακόμη και σε παιδιά. Περιέγραψε εικόνες μικρών ασθενών με τραύματα τόσο βαθιά που εκτίθεντο μύες και οστά. Παράλληλα, η μελέτη κατέγραψε υψηλά ποσοστά υποσιτισμού και αφυδάτωσης, με τον ΟΗΕ να έχει κηρύξει λιμό στην περιοχή.

Οι γιατροί τόνισαν ότι εργάζονταν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με ελάχιστες προμήθειες, αναγκαζόμενοι να αποφασίζουν ποιοι ασθενείς είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Ορισμένοι περιέγραψαν μητέρες να παρακαλούν να σωθούν παιδιά που ήταν ήδη νεκρά, ενώ άλλοι μίλησαν για παιδιά που, έχοντας χάσει τις οικογένειές τους, εξέφραζαν αυτοκτονικές σκέψεις.

Η εκστρατεία αντιποίνων του Ισραήλ έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 65.500 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, αριθμοί που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστους. Πάνω από 167.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των επιχειρήσεων.

ΚΥΠΕ