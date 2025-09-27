Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα την ανάπτυξη στρατού και στο Πόρτλαντ της πολιτείας Όρεγκον, δηλώνοντας ότι «εξουσιοδοτεί κάθε χρήση βίας, εφόσον καταστεί αναγκαίο».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Διέταξα τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να αναπτύξει όλα τα αναγκαία στρατεύματα για να προστατεύσει το Πόρτλαντ, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και τις εγκαταστάσεις μας της ICE, τις οποίες πολιορκούν μέλη της Antifa και άλλοι εσωτερικοί τρομοκράτες».

Στρατός και σε άλλες πόλεις με πρόσχημα την «εγκληματικότητα»

Η απόφαση ακολουθεί το εκτελεστικό διάταγμα της προηγούμενης εβδομάδας για ανάπτυξη στρατιωτικών της Εθνοφρουράς στο Μέμφις (Τενεσί). Αν και η πολιτεία ελέγχεται από Ρεπουμπλικάνους, ο Τραμπ έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία στρατιωτικής παρουσίας σε πόλεις με Δημοκρατικούς δημάρχους ή κυβερνήτες, επικαλούμενος την «αύξηση της εγκληματικότητας».

Ήδη έχει αναπτύξει Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε σχέδιο για αποστολή 1.000 στρατιωτών στη Λουιζιάνα, μετά από αίτημα του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη, ώστε να συνδράμουν σε επιχειρήσεις «επιβολής της τάξης».

Πολιτικές αντιδράσεις και απειλές προς το Σικάγο

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ είχε απειλήσει και το Σικάγο με στρατιωτική επέμβαση, υπενθυμίζοντας τη νέα ονομασία του Πενταγώνου ως «υπουργείο Πολέμου» – μια κίνηση που η Δημοκρατική αντιπολίτευση χαρακτηρίζει ένδειξη «δυνητικού δικτάτορα».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Λατρεύω τη μυρωδιά των απελάσεων το πρωί. Το Σικάγο θα καταλάβει γιατί το αποκαλούμε υπουργείο Πολέμου».