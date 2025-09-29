Το Τρίγωνο των Βερμούδων εξακολουθεί να συναρπάζει επιστήμονες και λάτρεις των ανεξήγητων φαινομένων. Στην τεράστια αυτή θαλάσσια περιοχή των 700.000 km² στον Βόρειο Ατλαντικό, ανάμεσα στη Φλόριντα και το Πουέρτο Ρίκο, έχουν καταγραφεί – σύμφωνα με την Britannica – περισσότερες από 50 εξαφανίσεις πλοίων και 20 αεροπλάνων, γεγονός που τροφοδότησε επί δεκαετίες θεωρίες συνωμοσίας. Οι ερευνητές ωστόσο μιλούν πλέον για απολύτως φυσικά φαινόμενα.

Η εξήγηση των ειδικών

Ο Άγγλος ωκεανογράφος Dr. Simon Boxall από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον αποδίδει το φαινόμενο στα λεγόμενα «rogue waves»: τεράστια κύματα που σχηματίζονται όταν πολλές καταιγίδες συναντώνται, φτάνοντας ύψος έως και 30 μέτρα.

Η περιοχή επηρεάζεται από το Ρεύμα του Κόλπου, ένα ισχυρό θερμό ωκεάνιο ρεύμα που αυξάνει τη δύναμη των καταιγίδων και δυσκολεύει τη ναυσιπλοΐα. Ο βυθός χαρακτηρίζεται από βαθιές αβύσσους και υποθαλάσσιες ρωγμές, που κάνουν δύσκολο τον εντοπισμό ναυαγίων.

Στον τομέα της αεροπλοΐας, τροπικές καταιγίδες και τυφώνες προκαλούν έντονες αναταράξεις, ενώ μαγνητικές ανωμαλίες μπορούν να επηρεάσουν προσωρινά τα όργανα πλοήγησης. Και φυσικά, το ανθρώπινο λάθος παίζει συχνά ρόλο.

Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής ακτοφυλακής, το Τρίγωνο των Βερμούδων δεν παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό ατυχημάτων σε σχέση με άλλες περιοχές με έντονη ναυσιπλοΐα και αεροπορική κίνηση.

