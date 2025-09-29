Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ και τη Βρετανία η άγρια δολοφονία της 37χρονης Τζουν Μπάνιαν, καταγόμενης από το Άραν της Σκωτίας, την οποία – σύμφωνα με τις αρχές – στραγγάλισε ο 25χρονος σύζυγός της Τζόναθαν Άντονι Ρεντέρια στο Λος Άντζελες, έπειτα από καβγά για τα κιλά της εγκυμοσύνης της.

Η Τζουν είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ για να εκπληρώσει το όνειρό της να γίνει δικηγόρος και μόλις έναν χρόνο πριν είχε ιδρύσει τη δική της εταιρεία με εξειδίκευση στο μεταναστευτικό δίκαιο. Βρέθηκε νεκρή στις 11 Σεπτεμβρίου με τραύματα στον λαιμό. Ο σύζυγός της συνελήφθη και κατηγορείται για φόνο και ακρωτηριασμό, με την εγγύηση να ορίζεται στα 3,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο 25χρονος ομολόγησε ότι καυγάδισαν γιατί «εκείνη δεν είχε χάσει βάρος μετά την εγκυμοσύνη». Όταν η Τζουν άρχισε να μαζεύει τα πράγματά της και τον απείλησε ότι δεν θα του επιτρέψει να ξαναδεί την κόρη τους, εκείνος τη στραγγάλισε.

Γείτονες αποκάλυψαν πως η 37χρονη τους είχε εκμυστηρευθεί ότι βρισκόταν σε κακοποιητική σχέση. «Δεν ήθελε η Τζουν να μιλάει σε συγκεκριμένους ανθρώπους, ήταν κακοποιητικός. Πάντα κάτι σχολίαζε για το σώμα και τα κιλά της. Ο τρόπος με τον οποίο πέθανε, τα βάσανα που πρέπει να υπέστη, ο φόβος, η βία, ο πόνος, όλα αυτά με κρατούν ξύπνιο τη νύχτα», είπε ο γείτονας Αριέλ Μίρελ.

Η οικογένεια της Τζουν ξεκίνησε εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω GoFundMe για τον επαναπατρισμό της σορού στη Σκωτία. Η καλύτερη φίλη της, Βίκυ Τουλίκα, περιέγραψε τη 37χρονη ως «γνωστή για τη ζωντανή της προσωπικότητα, το μεταδοτικό της γέλιο και τη συμπονετική της καρδιά», τονίζοντας πως το μεγαλύτερο κατόρθωμά της ήταν η απόκτηση του πτυχίου νομικής και η αφοσίωση στο όνειρό της να γίνει δικηγόρος υπεράσπισης.

protothema.gr